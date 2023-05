Prognózy hokejového šampionátu podle sázek: Češi dojdou do semifinále

Bookmakeři Chance vidí medailové naděje Česka za reálné. Za úspěch by se podle nich dal považovat bronz. „Jako největšího favorita vidím Finsko s kurzem 3,3:1. Tým je složen převážně z hráčů, kteří mají za sebou poslední velké úspěchy finského hokeje. Největší předností by mohl být hlavně systém, kterým se Finové prezentují. Ten sice není příliš koukatelný, ale je maximálně efektivní. Všechny týmy budou mít problém s jejich výbornou defenzivou,“ uvedl bookmaker Chance Karel Brettschneider.

„Kouč Jalonen jako maximalista vyhlíží celkové prvenství, to by se ale muselo sejít všechno včetně velké dávky štěstí. Český výběr je poskládán na základech toho loňského bronzového, který doplňují volní hráči ze zámoří. Hlavní motorem by měl být kanonýr Kubalík, v probíhající sezóně za Detroit nastřílel 20 branek a přidal 25 asistencí. Tým ale disponuje i dalšími střelci, Chytilem, Sedlákem nebo Smejkal, což dříve nebývalo zvykem. Klíčová pozice v brankovišti je bez komplikace, všeobecně se očekává, že na loňské výkony naváže Karel Vejmelka z Arizony. Mužstvo nebude postrádat zkušenosti ani rychlost, jen je škoda absence mladého Jiříčka a Svozila. Mužstvo si během skupiny určitě bude ještě sedat, umístění do třetího místa rozhodně i při absenci superstar Pastrňáka není nereálné,“ uvedl Roman Kovařík, expert sázkové kanceláře Fortuna.