Žádné překvapení. Hokejisty posílí jen Filip Chytil a jediný hráč Bostonu

Najednou si mohli myslet na Pastrňáka a spol. Teď už je zase všechno jinak. Ale pamatujete si na slova trenéra Kariho Jalonena a manažera Martina Havláta ještě předtím, než Boston překvapivě skončil? Změny v sestavě už nebudou zásadní, naznačovali. Počítali, že do soupisky, kam zařadili nejprve šestici hráčů z NHL a AHL (posléze vyřadili Svozila), přibude už jen pár jmen.

Takže začínáme mít jasno. Po posilách z Třince – Danielu Voženílkovi a Jakubu Jeřábkovi – zatím přibyli z NHL jen dva hráči. Útočník Filip Chytil z New York Rangers a jediný hráč ze silné české enklávy v Bostonu obránce Jakub Zbořil, který se dosud pohyboval na hraně hlavního kádru.

Čechy tak ze Severní Ameriky posiluje následující sedmička borců: silní útočníci Filip Chytil (New York Rangers) a Dominik Kubalík (Detroit Red Wings), k nim Martin Kaut (San Jose Sharks) a brankář Karel Vejmelka (Arizona Coyotes). Pak obránci Jakub Zbořil (Boston Bruins), Ronald Knot (Tucson Roadrunners, farma Arizony v AHL) a David Jiříček (Columbus Blue Jackets).

A to je všechno.

Jsou tedy stávající posily z NHL málo, nebo dost? Podle počtu hvězd, které zůstaly mimo hru – David Pastrňák, Pavel Zacha, David Krejčí, Martin Nečas, Tomáš Hertl, Pavel Francouz, Jakub Vrána, Filip Hronek, Ondřej Palát, Radko Gudas –, se to zdá málo.

„Je to vždy velká alchymie. Hodně záleží, koho přivezou ostatní týmy – Kanada, USA, Švédsko, Finsko… Jak se náš tým dá dohromady, jaké budou role hráčů,“ zdůraznil pro Seznam Zprávy bývalý vynikající český hráč NHL Radim Vrbata.

„Za poslední roky jezdil Pastrňák. Ale i bez velkých hvězd se dá dobře zahrát. Ve hře je mnoho důležitých faktorů. Například velké evropské hřiště. Po 82 zápasech v základní části NHL vůbec není snadné si na něj přivyknout. Pak je tu časový posun. Když někdo vypadne v play-off a čeká ho vzápětí devítihodinová změna, tak to také hraje roli. Je to mnohem jednoduší pro kluky, kteří už v Evropě začali hrát. To vím z vlastní zkušenosti.“