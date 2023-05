Jediná Češka na MS v boxu: Bojkot poškodil jen boxery, nikomu jsme nechyběli

Terezie Krejbychová se minulý týden vrátila z Taškentu. V metropoli Uzbekistánu se čtrnáct dní podílela na pořádání mistrovství světa v boxu mužů.

Čeští amatérští boxeři se ho neúčastnili, protože se jejich asociace přidala k bojkotu šampionátu.

Předseda asociace to zdůvodnil vazbami Mezinárodní boxerské asociace (IBA) na Rusko a tamní polostátní firmu Gazprom. IBA čelí kritice za to, že - narozdíl od většiny jiných sportovních organizací - umožňuje účast Rusům a Bělorusům a její předseda Umar Kremlev bývá označován za člověka blízkého ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi.

„Tento krátkozraký a nedomyšlený bojkot úředníků od stolu poškozuje jedině sportovce samotné,“ říká někdejší boxerská rozhodčí Krejbychová v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Popisuje v něm také, co stojí za vznikem asociace World Boxing, která má ambici nahradit IBA, a jakou roli v tom hraje válka na Ukrajině.

Jako jediná zástupkyně Česka jste se zúčastnila mistrovství světa v boxu mužů v Uzbekistánu. Jaká byla vaše role sudí? Kolik zápasů jste řídila a co ta práce obnášela?

Pravdou je, že jsem skutečně byla jedinou Češkou na MS mužů v Uzbekistánu, ale nejela jsem tam reprezentovat Česko. Bohužel. Byla jsem na tento turnaj nominovaná Mezinárodní boxerskou asociací IBA. Rozhodčí už nejsem. Poté, co jsem dosáhla nejvyšší možné olympijské kvalifikace jako rozhodčí, jsem se rozhodla posunout o něco dále a složila jsem zkoušky na mezinárodního instruktora rozhodčích a tzv. evaluatora, hodnotitele.

Moje role na MS tedy byla evaluator, což znamená, že jsem hodnotila výkon ringových i bodových rozhodčích - to je důležité pro bodový žebříček a následné nasazování rozhodčích do finále a dalších turnajů - a bodovala zápasy. V případě výsledku 3:2 na body jsou pak dva evaluatoři nejvyšší instancí, která rozhoduje o výsledku a jeho správnosti.

Terezie Krejbychová Foto: Archiv Terezie Krejbychové Terezie Krejbychová na letošním šampionátu v boxu mužů v Uzbekistánu Pracuje jako manažerka pro Správu železnic.

Trenérka a rozhodčí v boxu. Založila Českou paraboxerskou asociaci pro boxery na vozíčku.

Před lety se angažovala ve Straně zelených. „Politicky aktivní nejsem dávno. Současná Strana zelených je pro mě nepřijatelná,“ říká.

Jak turnaj probíhal? Dočetl jsem se, že si Uzbeci z 13 kategorií odnesli pět zlatých a dvě stříbrné medaile. Dá se říct, že turnaj ovládli? Čím to je, že pořadatelská země měla tak dobrý výsledek?

Ano, skutečně mají celkem pět mistrů světa. Uzbeci mají dlouhodobě naprosto fantastické výsledky, nejen na tomto mistrovství. Pochopitelně to bylo podpořeno i tím, že boxovali doma, tedy měli velmi silnou motivaci být špičkově připravení. A také byli.

Na jejich styl boxu je krása pohledět. Jsou nesmírně rychlí, mají úžasnou fyzičku a techniku. A navíc dokážou být skutečnými gentlemany ringu. Jejich supertěžká váha 92+ kg (Bakhodir) Jalolov je toho důkazem. Je to obr, který by dokázal své soupeře opravdu „smáznout“, ale vidíte na něm, že pokud cítí, že je soupeř slabší, nejde do toho naplno. Pohlídá si vítězství, ale zbytečně se nepředvádí.

Jak organizátoři a sportovci vnímají český bojkot? Mluvila jste s nimi o tom? Jakou pozici mají Češi ve světovém boxu?

Organizátoři ani sportovci český bojkot neřeší vůbec. Je to smutné, ale bohužel zde už delší dobu nemáme nikoho, kdo by byl ve světě pojmem, z koho by mohli a měli mít ostatní boxeři respekt. Drsně řečeno: Na MS jsme nikomu nechyběli.

Jediný, kdo to řeší, je IBA, tedy „mateřská organizace“. Což je pochopitelné, když její vlastní děti, které vychovala a celou dobu podporovala, jdou proti ní. Obrazně řečeno, ale dost výstižně.

Neúčast Rusů a Bělorusů na sportovních turnajích Většina sportovních svazů zakázala kvůli válce na Ukrajině start Rusů a Bělorusů na mezinárodních turnajích. Nehrají ani na probíhajícím MS v hokeji.

Výjimkou je Mezinárodní boxerská asociace (IBA). Kvůli Rusům a Bělorusům se zástupci Česka, Ukrajiny, Polska, Švýcarska, Nizozemska, USA, Irska, Velké Británie, Švédska, Norska a Kanady zřekli březnového MS v boxu žen. Většina těchto států oznámila i bojkot květnového MS v boxu mužů.

Řízení IBA dlouhodobě kritizuje Mezinárodní olympijský výbor (IOC), který jí už před hrami v Tokiu odebral právo organizovat boxerské turnaje na Olympijských hrách. Kritika mířila na IBA mimo jiné za to, že jejím generálním sponzorem byl Gazprom.

Mezinárodní olympijský výbor nicméně na konci března doporučil umožnit starty Rusů a Bělorusů pod neutrální vlajkou. O jejich účasti na Olympijských hrách v Paříži 2024 se vede vášnivá diskuze. Podle vyjádření IOC by neměli soutěžit v kolektivních sportech a nesmějí podporovat válku.

Mezinárodní federace stolního tenisu na konci března jako první oznámila, že na základě doporučení Mezinárodního olympijského výboru umožní Rusům a Bělorusům soutěžit. Další byla Mezinárodní šermířská federace. Na konci dubna oznámila stejné rozhodnutí Mezinárodní judistická federace.

Rusové a Bělorusové mohou nově pod neutrální vlajkou startovat třeba na tenisovém turnaji ve Wimbledonu, který organizuje All England Club. Na turnajích organizovaných Mezinárodní tenisovou federací mohou hrát dlouhodobě.

Kdo se turnaje nezúčastnil? Dočetl jsem se o bojkotu USA, Irské republiky, České republiky. Neúčast tuším zvažovaly Velká Británie, Švédsko, Kanada. Co Ukrajina? Které země nakonec účast odmítly na protest proti ruské invazi na Ukrajinu?

Začnu obráceně. Turnaje se zúčastnilo 107 států. Nevím přesně, které všechny země chyběly. USA určitě, Velká Británie a Kanada také, ale Irové i Švédi tam své zástupce měli. Ukrajina chyběla. Ale na otázku, zda chybějící země nepřijely z důvodu invaze na Ukrajině, nebo je k tomu vedly jiné důvody, opravdu odpověď neznám.

Jak hodnotíte českou neúčast? Jaký má smysl a jaké má dopady na box v Česku?

Jako hloupost. Smysl podle mě nemá žádný, ale dopad velký. Na sportovce. Tento krátkozraký a nedomyšlený bojkot úředníků od stolu poškozuje jedině sportovce samotné. S kýmkoliv z nich jsem mluvila, tak by jeli. Pochopitelně, že ano. Vždyť na to léta trénují. Tvrdě dřou a jejich jedinou odměnou je právě účast na velkých turnajích.

Bojkotem si zavíráme dveře před světem a ten se od nás odvrací. Dokazuje to odjezd zahraničních týmů z našeho nejlepšího turnaje Grand Prix Ústí nad Labem nebo zrušená účast na mezinárodním turnaji Trutnov Open minulý týden hned několika již zaregistrovaných zemí. To v důsledku znamená, že si naši boxeři s kvalitními soupeři už pravděpodobně nezaboxují, alespoň ne v dohledné době, a mohou se tu „plácat“ maximálně na oblastních ligách. To zcela logicky vede k jedinému: neporostou, nebudou mít šanci se rozvíjet, neokusí světový box.

Jakou pozici má Ruská federace v rámci IBA? Dá se říct, že ji Rusové ovládají?

Neovládají, a kdo tohle tvrdí, je mimo. Rusové ji ovládali dříve mnohem více a silněji, a nikomu to nevadilo. Podívejte se na složení „Board of Directors“ IBA: prezident Rus, viceprezident Ukrajinec, dále jsou členy Kamerunec, Portoričan, Thajec, Řek, Maročan, představitel Kataru, Srí Lanky a Francouzské Polynésie, Španělka, dáma z Eswatini (Svazijsko), Australanka, Maďarka a Číňan.

A víte, co je vtipné? Že členy disciplinární komise IBA jsou Američan a Kanaďanka. Ne všichni reprezentanti zemí, které nyní bojkotují IBA, s rozhodnutím svých federací souhlasí. To, že má IBA za prezidenta Rusa, neznamená, že ji ovládá.

Nová boxerská federace

Neměli by se čeští boxeři orientovat spíš na nově vznikající federaci World Boxing, kterou, tuším, mají řídit především USA a Velká Británie? Platí, že by WB měla organizovat kvalifikaci na OH 2024?

Kam se budou orientovat, je jejich rozhodnutí. Já jim nedoporučuji nic, na to nemám mandát. Ale to, že by WB měla organizovat OH, je holý nesmysl. Tohle může tvrdit jen někdo, kdo se ve sportovní diplomacii vůbec neorientuje a nezná pravidla Mezinárodního olympijského výboru.

Umíte si představit, že byste přišel na MOV s tím, že máte novou organizaci olympijského sportu, má sice jen pár členů (na prstech spočítaných), absolutně žádnou historii, ještě jste neuspořádali ani mezinárodní turnaj, natož mistrovství jednotlivých kontinentů a světa, ale chcete nahradit stávající organizaci, byť v současné době v nemilosti? Takhle to opravdu nefunguje a kdo tomu věří, je, eufemisticky řečeno, neznalý.

Nehledě k tomu, že se nikdo nepozastavuje nad tím, že tato nová organizace používá rozhodčí vyškolené IBA, stejně tak trenéry a další úředníky a mohla bych pokračovat. Není zvláštní, že zrovna Velká Británie se snaží vyslat na nadcházející školení a certifikaci trenérů a rozhodčích rekordní počet svých členů, i když chtějí z IBA vystoupit a vstoupit do nové organizace? Proč asi? Protože nová organizace nic nemá, ale potřebuje. A to jim nevadí, toho se neštítí. Ale ruských a běloruských sportovců ano.

Nemá pravdu předseda České boxerské asociace, který tvrdí, že mistrovství světa v Uzbekistánu není tak důležité, že důležitější je právě kvalifikace na OH 2024?

Toto mistrovství světa bylo absolutně špičkové. Od boxu, přes organizaci, až po atmosféru. A je každý rok. Olympiáda je jednou za 4 roky. Nemyslím si, že je MS zbytečné. A neznám jediného sportovce, který by ho za zbytečné považoval.

Rozpadne se kvůli válce na Ukrajině IBA? Nahradí ji WB? Nebo se děje něco jiného?

Jestli se IBA rozpadne, pak válka na Ukrajině bude tím posledním důvodem. Umar Kremlev, byť Rus, byl zvolen absolutně demokraticky více než 70 % všech států světa. A zvítězil takto silně nad oponentem, který se už neúspěšně snažil stát evropským prezidentem. Když neuspěl ve volbách evropských, zkusil to ve volbách světových. Neuspěl. Pak stál u zrodu nové organizace WB. Nehodnotím, říkám ve zkratce fakta. Úsudek ať si udělá každý sám.

Kremlev je často kritizovaný za úzké vztahy s Vladimirem Putinem. Není to důvod, proč se od IBA distancovat?

Slyšela jsem o tom, ale zda to je, či není pravda, to opravdu nevím. Respektive nevím, jaký je jeho současný postoj k prezidentu Putinovi po invazi na Ukrajině. Neměla jsem příležitost se ho na to zeptat. Pokud by však v tom nejčernějším scénáři válku schvaloval a Putina podporoval, pak by to byl důvod se distancovat od Umara Kremleva a odvolat ho z funkce, nikoliv se distancovat od IBA.

Propojení IBA s Gazprom Kritici v čele s Mezinárodním olympijským výborem dlouho připomínali, že generálním sponzorem IBA je Gazprom - ruská polostátní firma, která do značné míry financuje válku na Ukrajině.

Prezident IBA Umar Kremlev letos v březnu prohlásil, že smlouva IBA s Gazpromem vypršela na konci roku 2022. Nového sponzora chce Kremlev představit letos v květnu či červnu.

„Válka je hnus“

Ukrajinští sportovci často soutěžit nemohou - někteří bojují, někteří dokonce padli, další nemohou trénovat. Je fér, že ti ruští a běloruští mohou sportovat a reprezentovat v zahraničí, třeba na mistrovství světa v boxu?

Na tuto otázku se mi opravdu odpovídat nechce, abych nemusela nikoho urazit. Jen ve zkratce. Opravdu věříte, že ruští a běloruští sportovci bojovat nemusí? Nebo že bojují z radosti a bojovat chtějí? Že jsou ukrajinští sportovci větší chudáci, když jdou bránit svoji zem? Válka se nevede na úrovni běžných lidí, ti jsou jen oběťmi.

Jste, alespoň myslím, příliš mladý na to, abyste dokázal pochopit, co znamená být „třídní nepřítel“, zvláště v Rusku. Stejně tak, jako tohle nemůže pochopit většina „západních“ zemí.

Nechci se pouštět do historicko-politického exkurzu, to by bylo na desítky stran. Válka je hnus, který odnesou jen obyčejní lidé, včetně sportovců. Na obou stranách. Tečka.

Jak se tedy díváte na zákaz startu Rusů a Bělorusů na většině sportovních událostí? Neměl by stejný zákaz platit i v boxu?

Vidíte, a já si naopak všímám toho postupného uvolnění i v dalších sportech. Ostatně MOV je toho příkladem.

Pustila byste ruské a běloruské sportovce na olympijské hry v Paříži? Za jakých podmínek?

Ano, pustila. Za stejných podmínek - start pod neutrální vlajkou.

Rusové a Bělorusové v Paříži 2024? Mezinárodní olympijský výbor (MOV) zatím nerozhodl, zda se budou moci ruští a běloruští sportovci příští rok zúčastnit her v Paříži. Koncem března nicméně doporučil jejich návrat do mezinárodních soutěží, z nichž byli vyloučeni po loňské invazi Ruska na Ukrajinu. Podle zmíněného doporučení by se Rusové a Bělorusové mohli mezinárodních soutěží účastnit pouze pod neutrální vlajkou a tedy za absence národních symbolů, hymny nebo národních barev. Startovat by nemohli ti, kteří jsou příslušníky armády, domácích bezpečnostních složek nebo aktivní podporovatelé války. Vrací se Rusové na scénu? MOV skryl do svého doporučení důležitou výjimku

Jak vy osobně vnímáte válku na Ukrajině? Souhlasíte s tím, že jde o mocenskou politiku Ruska porušující mezinárodní právo? Souhlasíte, že Rusko v únoru 2022 provedlo vojenskou invazi na území sousední suverénní země?

Viz moje předchozí odpověď. Toto by bylo na dlouhou diskuzi. Osobně vnímám jakoukoliv válku velmi negativně, emotivně a s odporem. Vlastně jakékoliv bezpráví, útlak a násilí tak vnímám. A nesouhlasím s žádnou válkou z žádných důvodů. A jakýkoliv agresor pro mne vždy bude odsouzeníhodným agresorem.

Jak mají na válku na Ukrajině reagovat sportovci? Mají se podílet na společenském a ekonomickém nátlaku, který přiměje Ruskou federaci stáhnout vojska z Ukrajiny?