Znechutil Hitlerovi olympiádu. Doma pak špičkový atlet závodil se psy

Jeho příběh se dnes vypráví především z jednoho úhlu pohledu: Zkazil Hitlerovi „jeho“ olympijské hry v Berlíně v roce 1936. Měla to být velkolepá oslava Německa, ale nějaká „méněcenná opice“ tu vyhrála čtyři zlaté medaile. 3. srpna Jesse Owens vyhrál běh na 100 metrů. Potom přidal ještě vítězství v běhu na 200 metrů a ve skoku do dálky. A zlato získal i jako člen štafety na 4 × 100 metrů.

Ano, to samo o sobě je fantastické. Ale ten příběh je ještě barvitější a zajímavější . Například: Do sestavy pro štafetu byl Owens nominován dodatečně. Původně běžet neměl. Americká výprava ale krátce před závodem stáhla Martyho Glickmana a Sama Stollera . Oba byli Židé. Snad proto, že tehdy byla v Berlíně „opice“ přijatelnější než Žid?

Po návratu domů vítaly Owense davy jako národního hrdinu. Ale na slavnostní setkání do hotelu Waldorf Astoria nesměl. Tedy přesněji: Byl sice hlavní hvězda, ale hlavním vchodem ho nepustili. Musel jít zadem a vyjet služebním výtahem. Nedej bože, aby v normálním výtahu nebo hotelové lobby potkal nějakého bělocha! Ano, ve výtahu jezdit mohl, dokonce si tím vydělával během studií, ale pouze jako sluha.

Všichni měli vidět, co Německo dokázalo od ponížení a krize po prohrané Velké válce. A co plánuje do budoucna – proměnit svět na základě své síly a ideologie. Nepochybně, západní demokratické státy tím nadšeny nebyly. Ale válce se chtěly vyhnout, přinejmenším ji oddálit. A tak spolu s Hitlerem oslavovaly „svátek sportu, míru a přátelství“.