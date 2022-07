Kodaň, van Aert, Pogačar a zase Pogačar. Hlavní hvězdy začátku Tour

Po prvních sedmi etapách už můžeme říct, že francouzská „Stará dáma“ určitě nezklamává. Od první časovky se dokonale promíchalo pořadí a i další dny skýtají dramatické chvíle.

Skvělé Dánsko a Dánové

Všechno to začalo v Dánsku, poprvé v historii. Poprvé na severu Evropy. A kdo to viděl, musí se ptát, proč tam Tour nezačala už dávno. Skvělá atmosféra, výborní, vděční a ukáznění fanoušci a nakonec i překvapivě slušné počasí.

Pršelo jen první den. A mokrá, zahajovací časovka přinesla zcela nečekaného vítěze. Nebyl to horký favorit, mistr světa a olympijský vítěz Filippo Ganna (Ineos Grenadier). Ani druhý muž sázkových kanceláří Wout van Aert (JumboVisma). Jako první nakonec dorazil zcela nečekaně chlapík ze druhé vlny, Belgičan Yves Lampaert (Quick Step Alpha Vinyl). Trošičku mu pomohlo zlepšující se počasí, ale to nic nemění na jeho výkonu. Třeba Gannovi zase uškodilo, tak to prostě je.

Druhý den, už za skvělého počasí, přejížděl peloton spektakulárně po jednom z nejdelších mostů světa a všude podél trati fandily tisíce fanoušků. Úvodní triumf stáje Quick Step Alpha Vinyl, zvané „Vlčí smečka“, dokonal nizozemský sprinter Fabio Jakobsen. Muž, který před dvěma roky málem zemřel po hororovém pádu na kole. Završil tak famózní návrat do života a ke sportu, jaký nečekal skoro nikdo.

Vítězství „zlého“ muže

Pak přišel poslední den v Dánsku a v dalším sprintu jakoby symbolicky vyhrál Dylan Groenewegen (Team Bikeexchange-Jayco), muž, který zavinil těžký pád vítěze předchozího dne a jeho dlouhé trable. I Dylan si po tom osudném dni v létě 2020 prožíval peklo. Úplně jiné peklo. Dostal distanc na devět měsíců, chodily mu výhrůžky smrtí, odešel z týmu, opustili ho mnozí přátelé. Ti dva si ani teď nijak nepadali do náručí. Ale třeba definitivně zlomili jakési temné napětí, které mezi nimi panuje.

Mezitím se začalo stále více mluvit o zázračném univerzálovi Belgičanovi Wout van Aertovi. Tři první etapy, třikrát druhé místo. Ukázka úžasné formy, ale zároveň to muselo být k vzteku. Aspoň že z toho byl žlutý dres.

Jenže přišla čtvrtá etapa, první ve Francii a Belgičan prokletí druhých míst porazil. V posledním stoupání mu rozjel tempo týmový kolega, van Aert nemilosrdně pokračoval, dojel si do cíle pro suverénní vítězství a potvrzení žlutého dresu vedoucího jezdce celkového pořadí.

Chaos na kostkách a útok Pogačara

Následovala hororová pátá „kostková“ etapa v severní Francii, o níž experti říkali, že se na ní nedá Tour de France vyhrát, ale určitě prohrát nebo aspoň hodně ztratit.

Tak se také stalo. Bylo to neskutečné drama. Vpředu šlapal únik odvážných, ale za nimi se děly věci. Tým favoritů JumboVisma byl jeden okamžik doslova v troskách. Pády, pády a pády. Upadl van Aert, pak i favorit na celkové pořadí Slovinec Primož Roglič. Tak nešťastně, že si vykloubil rameno. Ale cyklisti jsou tvrdí chlapi. Roglič si půjčil židličku od divačky, rameno si sám nahodil zpět a pokračoval v boji.

Van Aert se ještě zachránil „ve žluté“, ale celkové pořadí se dramaticky přesypalo. Roglič ztratil dvě minuty. Poprvé také pořádně zaútočil Tadej Pogačar (Team UAE). Na krkolomných dlažebních kostkách si počínal jako starý klasikářský mazák. Stále byl v popředí a na konci tvrdě udeřil s Belgičanem Jasperem Stuyvenem (Trek-Sagafredo). Na 19 sekund se přiblížil v celkovém pořadí van Aertovi.

Vítejte na planetě Pog

V šesté klasikářské etapě dramata a souboj van Aert versus Pogačar pokračovaly. Nejdříve odjel v úniku Belgičan a držel se vpředu neskutečně dlouho. Peloton ho ale 10 km před cílem dohnal. Nakonec udeřil Slovinec, ujel v závěrečném stoupání všem a převlékl se do žlutého dresu. Nad druhým jezdcem pro celkové pořadí rázem vedl skoro o půl minuty, a to peloton ještě nevjel do hor. Van Aert rázem ztratil minut sedm. Nenápadně, ale chytře jedoucí Ineos v tichosti posunul hned čtyři jezdce na 4. až 8. pořadí.

A pak přišel zlatý hřeb prvního týdne Tour – 176 km dlouhá etapa, která končila stoupáním 1. kategorie na ikonickou Planinu krásných dívek. Do poslední chvíle to vypadalo na úspěch úniku a Němce Lennarda Kämny (Bora Hansgrohe), ale Pogačar to nechtěl připustit a na posledních metrech přesprintoval jak Němce, tak Dána Jonase Vingegaarda (JumboVisma). Připsal si druhé vítězství po sobě a zvýšil náskok na druhého Dána na 35 sekund.