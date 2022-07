Od šílené havárie a bezvědomí až k vítězství na Tour. Příběh Fabia Jakobsena

Jeho příběh je ještě zázračnější než ten Lampaertův. Když jste včera viděli tu do cíle sprintující mašinu v modrobílém dresu, jak se tvrdě prosmýkla kolem Petera Sagana a na 50 metrech raketově „přesvištěla“ třetího Madse Pedersena a druhého Wouta Van Aerta, bylo to skoro k neuvěření.

Ani ne před dvěma lety stín tohoto muže ležel po pětihodinové operaci v polské nemocnici a všichni kolem něj si museli oddechnout, že vůbec zůstal naživu. 5. srpna 2020 v první etapě Kolem Polska do něj těsně před cílem v městě Zabrze v rychlosti 75 km/h strčil jeho krajan Dylan Groenewegen a katapultoval ho přes bariéry. Fabio málem na místě vykrvácel, utrpěl zlomeninu lebky, těžký otřes mozku, zlomeninu nosu, obrovské tržné rány v obličeji a zůstal téměř bez zubů. Byl tak zdevastovaný, že ho lékaři museli uvést do umělého spánku, aby ztlumili jeho životní funkce a ulevili organizmu od šílených bolestí.

Když se probral z bezvědomí a přijeli za ním rodiče a přítelkyně Delore, koulely se všem po tvářích slzy. Fabio, ten hezký 23letý mladý muž, byl takřka k nepoznání. Nemohl mluvit ani jíst. Přitom to byl teprve začátek dlouhé rekonvalescence, mnoha dalších operací a návratu do života.

Návrat ke kolu? Tak to si málokdo uměl představit.

„Můj nos vypadá, jako bych se právě pral s Mikem Tysonem,“ řekl, když dostal kanylu a mohl poprvé promluvit o svých zraněních. „Jen na patře mám osmdesát stehů. Odebrali mi kostní tkáň z pánve a vložili mi ji do čelisti. Dostávám implantáty, aby mi rekonstruovali zuby. Ten proces bude chvíli trvat. Příští podzim budu mít zase zuby,“ říkal už ale nadšeně.

Zároveň si uvědomoval, jak mu pád změnil život. „Uvědomujete si, že všechno je konečné, že věci mohou skončit. Delore a já jsme měli v plánu přestěhovat se do Monaka. Jedna z prvních věcí, které jsem řekl, když jsem znovu začal mluvit, byla: ‚To neuděláme.‘ Chci zůstat nablízku svým rodičům, sestře, tchánům, přátelům, chci mít možnost navštívit babičku a dědu. Můj vztah s Delore se od té doby, co jsme si prošli tímto utrpením, ještě zlepšil,“ vyprávěl.

Mezitím běžela kontroverze kolem osudné srážky s Dylanem Groenewegenem, kterého mnozí obviňovali málem z pokusu o vraždu. Ano, udělal fatální chybu, když Fabiovi zkřížil dráhu. Ale ten hlavní problém dodnes leží na pořadatelích a těch, kdo profil sprintu do cíle odsouhlasili. Bylo to vražedné, extrémně rychlé klesání. Navíc bariéry kolem cílového sprintu nebyly klasické hliníkové, ale z umělé hmoty. Proto Fabio proletěl až do zákulisí závodu.