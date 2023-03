Lyžařská hvězda si záměrně vybrala jako novou trenérku ženu

Informace vypuštěná uprostřed světového šampionátu v lyžování o konci trenéra Daye byla šokem. Něco takového nebývá obvyklé, zejména po sedmileté spolupráci.

Američance Shiffrinové se letos dařilo a mířila ráznými kroky k historickému rekordu 87. vítězství ve světovém poháru. Nakonec se jí to podařilo a švédský fenomén Ingemara Stenmarka před několika dny překonala.

Od MS ale možná čekala víc než „jen“ zlato a dvě stříbra. A možná se i změna v týmu chystala. Jen nakonec přišla dřív. Pojďme se zkusit podívat na to, co se asi v hlavě Mikaely Shiffrinové a jejích nejbližších odehrálo. Proč se rozhodla pro tak razantní krok.

Když Norka Karin Harjo v roce 2015 nastoupila k americkému lyžařskému týmu jako asistentka trenéra (tehdy se poznala s Shiffrinovou), byla během závodů a tréninků obklopena sportovkyněmi reprezentujícími desítky zemí. Na kopci byla však jedinou ženou, která tehdy trénovala národní tým. O osm let později Harjo převezme díky Shiffrinové jednu z nejnápadnějších a nejvýznamnějších trenérských funkcí v alpském lyžování.

Shiffrinová zdůraznila, že jmenování Harjo, kterou označila za jednoho z nejschopnějších lidí mezi trenéry, s nimiž kdy pracovala, má ale zároveň i trochu jiný význam.

„Chceme, aby se trenérkám dostalo větší pozornosti,“ sdělila Shiffrinová deníku The New York Times. „Dokázala jsem toho hodně, ale možná v této fázi své kariéry můžu dát ostatním lyžařským trenérkám impuls, o co by se měly snažit. Každý se ptá, čeho chci dosáhnout v posledních letech své kariéry. Toto trenérské rozhodnutí posouvá dál. Přijde mi to důležité.“

Lyžování coby svět mužů

Ve světovém poháru sjezdařů existují stovky trenérů mužů. Podle Harjo, která byla až doteď hlavní trenérkou kanadského ženského alpského týmu, je však jednou z pouhých osmi žen, jež trénují na elitním okruhu lyžařských závodů.

Trenérskou kariéru si mezi sjezdaři vyzkoušela i bývalá česká závodnice Eva Kurfürstová. Donedávna trénovala českou sjezdařku Adrianou Jelinkovou, s níž chodila i na svah. Ale také byla čtyři roky šéftrenérkou žen, byť to byla organizační, zastřešující funkce a sama na svahu nebyla.

I ona potvrzuje, o čem mluví Shiffrinová nebo Harjo. Lyžování je dodnes světem mužů. „Zní to možná krutě, ale je to svět mužů a ženské tam vidí neradi,“ potvrzuje Kurfürstová Seznam Zprávám. „Proto je tam také žen tak málo. Na druhé straně má to i své naprosto objektivní důvody. Být trenérem sjezdařů je fyzicky velmi náročná práce. 1 slalomová tyč váží 1,5 až 2 kg a na trénink jich potřebujete desítky. Máte je v balících a s těmi balíky manipulujete. K tomu vstáváte velmi brzy, do batohu berete vrtačku, dva zdroje, časomíru, kameru. O tom se běžně lidem nezdá,“ vypočítává Eva.

Harjo musí mít obrovské kvality

Shiffrinová si podle ní možná uvědomila, že to má těžší než jiní. „Sama se v životě setkává s tím, co my ostatní ženy zažíváme, když se snažíme prosadit ve světě chlapů. I proto možná ono gesto.“ Karin Harjo musí mít každopádně podle Kurfürstové obrovské kvality.

„Tohle bude mít určitě dopad na ženy, které teď budou moci říct: Když to dokáže ona, pak to dokážu i já. Je to opravdu mocná věc,“ řekla sama Harjo.

Shiffrinová až do MS v Francii pracovala dlouhých sedm let s trenérem Mikem Dayem. „Donedávna jsem si nedokázala představit závody na lyžích, na nichž by se mnou nebyl Mike,“ řekla Shiffrinová. „Byl u nejdůležitějších okamžiků mé kariéry a mého života. Nehledala jsem nikoho jiného.“

Jenže minulý měsíc se prý náhle dozvěděla, že Harjo má zájem znovu se připojit k americkému týmu. A to ji přimělo přehodnotit své plány.

V týmu Shiffrinové jsou už dvě ženy klíčovými osobnostmi: matka Eileen, bývalá lyžařská závodnice, která cestovala se svou dcerou a působila jako jedna z jejích trenérek od doby, kdy Mikaela začala v roce 2011 jezdit světový pohár. I čeští fanoušci lyžování si jí určitě všimli během nedávných závodů světového poháru ve Špindlu. Kromě ní je v týmu ale i další žena, fyzioterapeutka Regan Dewhirstová.

Jako první postavila závodní trať

Na mládežnické a juniorské úrovni jsou ženy trenérky poměrně běžné, i když jsou stále v menšině. Jen málokterá však získává práci na vrcholové úrovni.

Harjo patří k průkopnicím. Loni začala pracovat s kanadským ženským týmem a stala se teprve druhou ženou jmenovanou hlavní trenérkou národního týmu. V lednu 2016 se stala první ženou, která postavila trať ženského slalomu světového poháru – bylo to v rakouském Flachau.

Je nutné zdůraznit, že Harjo zdaleka nepřichází k Shiffrinové jen proto, že je žena, ale především proto, že je velmi schopná. „Znám Karin dlouho a je mi s ní dobře,“ řekla Shiffrinová. „Je neúnavná v učení se všeho kolem sportu a obzvláště dobrá v poskytování zpětné vazby na kopci, co se týče techniky i taktiky. A je brilantní v analýzách.“

Své působení ve funkci hlavní trenérky Shiffrinové zahájí Norka prakticky ihned po skončení světového poháru, jakmile začne v dubnu testování lyží v Norsku.

Harjo učili norští rodiče lyžovat podle norských zvyklostí hned, jak začala chodit. Pak odešli i s dětmi jako misionáři do Japonska, kde také všichni lyžovali.

Časem se Karin přestěhovala na severozápad USA a na střední škole si začala dělat licenci PSIA (Profesionální američtí lyžařští instruktoři).

Když byla před 20 lety studentkou Washingtonské univerzity, zdálo se, že je předurčena stát se lékařkou. Dostala tehdy nabídku na práci v univerzitní laboratoři molekulární toxikologie. Jenže o víkendech pracovala i jako lyžařská instruktorka. Svou rodinu pořádně překvapila, když jim řekla, že nastoupí na plný úvazek jako lyžařská instruktorka.

„Byla to taková klasika: Dám si rok pauzu a pak se vrátím,“ svěřila se Harjo s tím, že rodiče to tehdy nepřijali s nadšením. Naopak. „Jenže on neexistuje jeden konkrétní způsob, jak začít kariéru. A teď jsem tady 23 let po absolvování univerzity a pracuji na něčem, co je velmi přitažlivé.“

Velký zlom ve sportu jí zajistil Lester Keller, který ji najal jako trenérku západního regionu USA. Ocenil tehdy její inovativními způsoby a houževnatost ve snaze vylepšovat.

V čem je ještě dobrá? „Karin se s vámi setkává jako se sobě rovnými,“ uvedla bývalá americká sjezdařka Alice McKennis Duranová. „Sportovci se často obracejí na trenéra, aby za ně rozhodoval. Karin ale nerozhoduje, položí vám z očí do očí otázky, které potřebujete, abyste zjistili, co je pro vás nejlepší.“