Nejlepší střelec NBA, který posunul trojkové hody k jiné dimenzi

Stephen Curry byl letos poprvé v kariéře vyhlášen nejužitečnějším hráčem finálové série NBA. Kromě toho drží dvojnásobný titul nejužitečnějšího hráče ligy, osmkrát byl zařazen do All Stars týmu a je i dvojnásobným mistrem světa s národním týmem USA.

Možná na Evropany přes oceán nepůsobí tak hvězdně jako Michael Jordan nebo LeBron James, ale Curry superhvězdou opravdu je. Platí za nejlepšího střelce v historii NBA, který může za úplnou revoluci v trojkových hodech. Curry „trojky“ posunul do zcela jiné dimenze a NBA díky němu pochopila, že jimi lze soupeře úplně rozdrtit.

Byla to Curryho zásluha a k téhle revoluci určitě pomohl i jeho nižší vzrůst. Když se chtěl prosadit, pochopil, že bude muset házet i z větší dálky.

Zázračný střelec má dost společného s LeBron Jamesem. Oba se narodili v Akronu kousek od Clevelandu a pak to dotáhli až k nejvyšším basketbalovým metám. A nejenom to. Oba se stali tvářemi NBA, získali obrovskou popularitu fanoušků, zakládají nadace, mají úspěšný byznys a setkávají se s celebritami, včetně nejvyšších politiků.

Zároveň jsou ale tak rozdílní. Zatímco 206 cm vysoký LeBron začínal z nejchudších poměrů v rozbité rodině a jako teenager už žil u svého trenéra, skoro o 20 cm nižší „Steph“ Curry měl úplně jinou startovací pozici.

Dost dobré není dost dobré. Stephen Curry

Jeho otec Dell Curry byl úspěšným basketbalistou, který hrál mimo jiné 10 let za Charlotte Hornets a kariéru zakončil u Toronto Raptors. Rodina normálně fungovala a otec vedl děti ke sportu. Stephenův bratr Seth hraje basket za Brooklyn Nets, sestra Sydel volejbal za Elon University a vdala se za bratrova spoluhráče z Warriors Damiona Leeho.

Mimochodem Curryho otec se rozvedl s matkou loni po dlouhých 33 letech manželství.

13 let v jednom týmu

Zatímco LeBron začal v Clevelandu Cavaliers, pak odešel za kontroverzních okolností do Miami Heat, potom se vrátil do Cavaliers a teď působí v týmu Los Angeles Lakers, Curry je 13 let věrný jedinému týmu – Golden State Warriors ze San Franciska.

Jeden z klíčových impulsů dostal Curry, když jeho i bratra Setha bral otec s sebou na utkání, kde si mohli při rozcvičkách Charlotte Hornets zastřílet na koš. Poté, co se otec přesunul do Toronta, hrál tam Stephen za chlapecký basketbalový tým Queensway Christian College. Za celou sezonu ani jednou neprohráli. S týmem Toronto 5-0, pak stanul proti budoucím hráčům NBA Josephovi a Olynykovi. A Curry i tady dovedl tým k rekordu 33–4 na cestě k vítězství v provinčním šampionátu Ontaria.

Další rozhodující zlom přišel 25. června 2009. Curryho si vybrali v draftu jako sedmičku Golden State Warriors. Hned v první sezoně nastoupil v 80 zápasech, měl průměr 17,5 bodu, 4,5 doskoku, 5,9 asistence. V soutěži o nováčka NBA Rookie of the Year Award skončil na druhém místě a byl jednomyslně vybrán do prvního nováčkovského týmu NBA all-rookie.

Ale na rozdíl od LeBrona Jamese Curry možná nebyl hned tak viditelně dominantní. Občas ho zbrzdila zranění, a když podepisoval před sezonou 2012/13 prodloužení smlouvy s Warriors na 44 milionů dolarů, označovali to někteří odborníci právě kvůli předchozím zraněním za rizikové pro tým.

Jenže mladík se stále lepšil. V 26 letech byl vybrán do druhého All NBA týmu roku a v roce 2015 poprvé zdvihl nad hlavu trofej šampiona NBA. Pak přišla zázračná sezona 2015–16. Curry lámal jeden rekord za druhým, včetně sezonního maxima 53 bodů proti New Orleans Pelicans. Podruhé byl jmenován nejužitečnějším hráčem NBA.

Ačkoli je jedním z nejúspěšnějších hráčů NBA a stal se mezinárodní celebritou, nesnaží se o okázalé pózy a zdá se, že ani nechce dominovat pozornosti.

Fandí mu malí i staří, znalci i laici

Přesto ho sportovní mediální gigant ESPN zařadil mezi nejslavnější mezinárodní sportovce, zatímco Forbes mezi nejlépe placené celebrity světa. Právě již zmíněná „nižší“ tělesná výška může být jedním z důvodů Curryho velké popularity. On tím prostě inspiruje. „Je důkazem toho, že když budete dostatečně tvrdě pracovat, stále můžete najít způsoby, jak dominovat, bez ohledu na vaši velikost,“ řekl před časem Owen Davis ze Sky Sports.

Jeho fanouškovská základna je obrovská a také neobvykle široká – sahá od malých dětí až po seniory a styl hry oceňují oddaní, ale i náhodní fanoušci.

Skandály a kontroverze? Nehledejte, nenajdete. Možná přeci jen… Muž, který se otevřeně hlásí k Bohu, před časem zpochybnil, zda skutečně došlo k přistání Apolla na Měsíci. Vyvolalo to údiv, kritiku a NASA mu tehdy nabídla prohlídku Johnsonova vesmírného střediska. Curry nicméně později řekl, že si dělal legraci, takže bůh ví, jak to skutečně myslel.

Sportovní oděvní gigant Under Armour, kde má uzavřenou lukrativní smlouvu, nechal dokonce vytvořit basketbalové boty inspirované touto kontroverzí. Poté, co v nich Curry odehrál utkání, podepsal je a pak vydražil za 58 100 dolarů (1,3 miliony korun). Peníze byly věnovány na vzdělávací iniciativy STEM.

Nadace a pomoc potřebným samozřejmě k takovým hvězdám patří. V červenci 2019 spustil s manželkou například nadaci „Eat, Learn and Play“, zaměřenou na boj proti dětskému hladu, na přístup ke kvalitnímu vzdělání a poskytování bezpečného prostoru pro děti, aby zůstaly aktivní.

Osobní život? Klidnější, než byste u takové hvězdy čekali. V roce 2011 si vzal dlouholetou přítelkyni, kanadsko-americkou herečku, kuchařku a hvězdu televizních kuchařských show Ayeshu Curryovou, s níž má dnes tři děti.

Před pár lety si koupil za 31 milionů dolarů sídlo v Athertonu mezi San Franciskem a San Jose. Je vášnivým golfistou. Začal hrát v 10 letech, dnes má handicap 5 a účastní se golfových turnajů celebrit. Hrál i po boku Baracka Obamy. A pozor, ač žije v zemi amerického fotbalu, je fanouškem britského Chelsea FC.