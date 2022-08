Ondra, Špotáková či Duplantis. 10 velkých výkonů malé mnichovské olympiády

Češi si celkově nevedli špatně. 10 medailí, z toho 3 zlaté, znamená, že jsme na 17. místě, o fous za Slovinskem a Švýcarskem, ale před Belgií, Švédskem, Chorvatskem, Finskem, Dánskem… Ale pokud se ve výsledcích zaměříme jen na atletiku, tak slavné už to není. Atletické zlato chybí.

Krásný olympijský park a atletický stadion, jehož architektura předběhla dobu o několik desetiletí. Ale nadchla i další sportoviště, například lezecká stěna v centru města na Königsplatz. Také skvělí diváci. Mnichov se prostě předvedl a ukázal, že je pro sport, sportovce i fanoušky skvělým městem. Koncept spojení devíti sportů byl zajímavý, našel zastánce i kritiky, kterým vadilo jakési všeobecné zmatení z toho, co vlastně sledovat. Někteří prý ani nepochopili, co to je vlastně za akci. Kdo však akci bral jako malé, „civilnější“ olympijské hry, nemohl být zklamaný.