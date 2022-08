Nejlepší česká atletka a bojovnice. Byl to Špotákové poslední závod?

Snad každý, kdo někdy dělal nějaký sport, by chtěl prožít takovou kariéru a mít takovou pověst, snad i život. Dvojnásobná olympijská vítězka a trojnásobná mistryně světa přivezla z velkých světových soutěží 11 medailí. Šest zlatých, dvě stříbrné a tři bronzové. Od roku 2008 drží světový rekord 72,28 m. Její mezinárodní kariéra (včetně té juniorské) trvala 22 let.

„Už si to nepamatuju, to jsem byla takový návštěvník. Vícebojařka, co žila rok v Americe, přijela s únavovou zlomeninou, obtloustlá a hodila oštěpem. Pak mi někdo řekl, že by nebylo špatné jím házet dál,“ uvedla podle Českých novin před sobotním finále.