Příběh filmu Air. Jak Ben Affleck žádal božského Jordana o souhlas

Ta díky značce Air Jordan způsobila revoluci ve světě sportu. Dnes to bereme jako samozřejmost, tehdy, v roce 1984, to byl převrat ve sportovně-byznysovém světě.

Jenže Affleck je možná hrdým držitelem dvou Oscarů, ale není to „bůh“. Zato Michael Jordan je absolutní sportovní celebritou a bohem téměř je. Než se proto herec a filmař (Pearl Harbor, Argo, Zmizelá…) pustil do svého nejnovějšího projektu, rozhodl se, že legendu NBA pozve na oběd. Chtěl s trochou obřadnosti získat její zpětnou vazbu, ale zároveň i povolení k natočení filmu.

„Michael Jordan, který je tím nejskvělejším a nejobdivovanějším chlapem na světě, přišel a řekl: Sednu si s tebou,“ sdělil Affleck podle Insider.com publiku po promítání filmu Air v New Yorku. „Při obědě jsem mu řekl: Zaprvé, nebudu ten film dělat, pokud nechcete, abych ho udělal. Je to projev úcty a respektu… A samozřejmě nechci udělat nic, co by se vám zdálo zásadně špatné.“