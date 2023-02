„Vězeňkyně“ Grinerová začne brzy hrát. Za výrazně menší peníze

Basketbalová superstar WNBA podepsala roční smlouvu se svým starým týmem Phoenix Mercury. A projevila velký charakter. Aby pomohla týmu a kamarádce, vydělá v nadcházející sezoně „jen“ 165 100 dolarů (přes 3,5 milionu korun).

Je to prakticky o třetinu méně, než na co měla nárok – mohla pobírat 234 936 dolarů (5,2 milionu korun).

Díky této finanční oběti se Phoenixu podařilo znovu podepsat desetinásobnou účastnici All-Star a rekordmanku všech dob v bodování WNBA Dianu Taurasiovou. A také doplnit do sestavy ještě několik dalších volných hráček.

Grinerová by se měla vrátit do WNBA 19. května, kdy se Phoenix utká s Los Angeles Sparks v Crypto.com Areně v LA. O dva dny později se pak poprvé po 19 měsících objeví ve Footprint Center při domácím zápasu proti Chicago Sky.

Phoenix Mercury draftoval Grinerovou před deseti lety v roce 2013. Za tu dobu se stala fenomenální hráčkou, kterou mnozí označují za nejlepší basketbalistku všech dob. Jenže loni v únoru těsně před zahájením ruské invaze na Ukrajinu americkou superstar zadrželi celníci na moskevském letišti Šeremetěvo. V jejím zavazadle našli náplně do elektronických cigaret obsahující hašišový olej. Grinerová se k činu doznala, ale uvedla, že užívá hašiš ze zdravotních důvodů kvůli bolestem. O šest měsíců později byla obviněna z pašování drog a odsouzena na devět let do ruského vězení.

USA se nakonec dohodly s Kremlem na její výměně za ruského obchodníka se zbraněmi Viktora Buta. Když v prosinci přiletěla zpět do USA, spekulovalo se o tom, že možná nebude připravena vrátit se k vrcholovému basketu v sezoně 2023, pokud vůbec ještě. Grinerová však krátce po svém návratu domů oznámila, že se do WNBA brzy vrátí.

„Chci jasně říci, že mám v úmyslu hrát basketbal za Phoenix Mercury ještě v této sezoně,“ napsala Grinerová v příspěvku na instagramu v prosinci. Byl to její první veřejný komentář od návratu do USA. „A při tom se těším, že brzy budu moci poděkovat všem z vás, kteří mě obhajovali, psali mi a podporovali mne.“

„Ona to odeslala na instagram, jakmile jsme odstartovali z vojenské základny v San Antoniu v Texasu,“ řekl prezident Phoenixu Vince Kozar. Byl to on spolu s generálním manažerem Jimem Pitmanem, dlouholetou spoluhráčkou Grinerové Dianou Taurasiovou a manželkou Cherelle, kdo přiletěli pro americkou hvězdu na základnu a odvezli ji pak domů do Arizony.

Ti, co s Grinerovou letěli už z Ruska, popisovali, že slavná hráčka tehdy vůbec nechtěla odpočívat, ale povídat si. O všechno se zajímala a na vše se prý ptala. To podle všeho pokračovalo při letu ze San Antonia domů do Phoenixu.

„Miluje basketbal, takže chtěla mluvit o týmu, chtěla mluvit o loňském roce a o letošku,“ řekl Kozar Insider.com o rozhovoru s Grinerovou během letu. „Chce získat zpět kousky svého života, o něž načas přišla. Basketbal je jedna z těch věcí.“