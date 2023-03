Děti, které se povedly. Synové LeBrona Jamese se chystají do NBA

Bronny se narodil 6. října 2004, těsně předtím, než začala druhá sezóna jeho otce v NBA. Když to spočítáte, bylo to opravdu brzy. LeBronovi bylo pouhých 19 let, mamince Savannah 18. Rodina se v roce 2010 přestěhovala z Ohia do Miami na Floridě. Potom zpět do Clevelandu a zatím naposledy do velké aglomerace Los Angeles. Ve 14 letech tam starší syn začal na střední škole svou basketbalovou kariéru.