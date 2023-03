Basketbalistky odmítly hrát proti transgender soupeřce. Trest přišel vzápětí

V reakci na to Asociace ředitelů státu Vermont (VPA), která sponzoruje státní školní sporty, vydala tento týden prohlášení, v němž oznámila, že Mid Vermont porušila zásady, které zakazují diskriminaci na základě pohlaví studenta nebo studentky. A vyloučila všechny školní týmy Mid Vermont Christian School ze sportovních soutěží.

V USA, ale nejenom tam, je z toho pořádná mela. Různí odborníci i aktivisté se navzájem přebíjejí argumenty, které buď začlenění transgender sportovců podporují, nebo naopak odmítají. Profesorka psychologie na Univerzitě New Haven Melanie Walshová například uvedla, že legislativa a akce, které izolují transgender jednotlivce, mohou vést k transfobii a sebenenávisti.

„Pokud dostáváte hodně negativních zpráv o své identitě a o tom, kdo jste a za koho se považujete, začnete se s tím ztotožňovat,“ zdůraznila Walshová v rozhovoru pro Insider. „To se na druhé straně projevuje jako nenávist k sobě samému a neschopnost vyvinout si pozitivní pocit k sobě nebo sebeúctu. Způsobuje to neustálý strach z diskriminace nebo přehnanou ostražitost. Kromě toho to může ohrozit duševní zdraví, vyvolat depresi a úzkost. Genderově nekonformní lidé mají nejméně šestkrát vyšší pravděpodobnost, že budou mít sebevražedné myšlenky než běžná populace. Při jednání s dětmi se to stává ještě znepokojivějším, protože děti často odvozují svůj pocit sounáležitosti ze škol a od vrstevníků,“ uvedla Walshová.