Rusové na olympiádě budou, nebudou… Tak jak to tedy bude?

„V Paříži můžete vidět nějaké neutrální sportovce z Ruska a Běloruska, jen to nebude v atletice,“ prohlásil prezident World Athletics Sebastian Coe. „Máme pevnou pozici. Myslím si, že je správné, aby mezinárodní federace vynášely rozhodnutí, o kterých se domnívají, že je to v nejlepším zájmu jejich sportu. To je to, co naše rada udělala,“ uvedl na nedávném zasedání Světové atletické rady v Monaku.