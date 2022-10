Sagan v útlumu. Zažil nejhorší sezonu kariéry

Jeho přestup do francouzského týmu mnohé překvapil, ale zdálo se, že tam nakonec zapadl. Jenže v Peterových výsledcích se to nijak pozitivně neprojevilo.

Jen krátký úvod do nepodařené sezóny. Třeba v roce 2016 obhájil „Peter Veliký“ mistra světa, vyhrál monument Flandry a obhájil i bodovací dres na Tour de France. Za sezonu zaznamenal nejméně 19 vítězství.

Letos je smutným stínem svých slavných let. Vyhrál jednu etapu na závodě Tour de Suisse, byl 7. na mistrovství světa, 5. na Milán–Turín a 14. na prvním MS v gravelu, které se jelo v neděli.

Na důležitých závodech, včetně pár etap Tour de France, byl často blízko podiu, ale pořád mu něco schází k absolutnímu vrcholu. V cyklistice je to dost drsné. Nejste první, neslíznete smetanu. Nejste na pódiu, prakticky se o vás neví.

Pro slovenského šampióna je to z tohoto pohledu proto katastrofální sezona. Důvody? Jeden je nezpochybnitelný a není to určitě Saganova vina. Za poslední dva roky musel třikrát překonávat covid-19. Dvakrát mu to zmařilo předsezónní trénink a pak znovu v posledních dnech Tour de Suisse, těsně před začátkem Tour de France. Od začátku pandemie vyhrál pouze osm závodů a mnoho lidí ho takřka odepsalo.