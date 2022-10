Tour de France k nepoznání. Příští rok přinese obří změny

Pořadatelé totálně překopali koncept Staré dámy, nejslavnějšího třítýdenního závodu světa.

Drasticky ubrali z časovkářských kilometrů. Chtěli se přizpůsobit novým podmínkám, mladým dravým jezdcům, a proto se ho pokusili udělat napínavější, dramatičtější až do posledních kilometrů. Zda se jim to podaří, nebo zda to celé je jen velký výstřel mimo terč, se ukáže příští rok.

Staromilci si zoufají a říkají, že se Francouzi museli zbláznit. Časovky byly přeci vždy kořením všech Grand Tours. Ukázaly, kdo je nejuniverzálnějším jezdcem planety. Belgičané se vztekají, že to silně poškodí šance jejich favorita Remka Evenepoela, pokud by se chtěl závodu zúčastnit. Jiní jsou nedočkaví, co nová filozofie závodění přinese.

Tour 2023 přinese na minimum ořezané časovkářské kilometry a velké množství kategorizovaných stoupání. Jsou však jiná než dřív. Zahrnují mnohem méně klasických táhlých tempových horských výjezdů.

Při neustálém plynulém stoupání si jezdci mohou spočítat watty a kontrolovat své úsilí. My hledáme způsoby, jak peloton rozprášit. Technický ředitel Tour de France Thierry Gouvenou

To hlavní je naprosto zřejmé. Chybí klasická časovka. Ta jediná, která zůstala, je horská a má jen 22 km. Tak málo časovkářských kilometrů tu ještě nebylo. Za celých 89 let, kdy byly poprvé (v roce 1934) časovky zařazeny do itineráře závodu.

Proč tak málo? Časovky, kdy jezdci vyrážejí v intervalech jeden po druhém, jsou nuda, řekl jinými slovy ředitel závodu Christian Prudhomme, když představoval v pařížském Palais des Congrès trasu Tour 2023. Časovky podle něj v moderní době všestrannosti paradoxně nefungují.

Kdo sledoval Prudhomma od jeho nástupu do funkce v roce 2007, musí uznat, že Francouz je ve své snaze ořezat časovkářské kilometry docela konzistentní. Ve zmíněném roce 2007 nabídla Tour 117 km individuální časovky. Pak už ty kilometry až na výjimky klesaly. V roce 2017 to bylo 37 km proti času, o rok později 31 km a v roce 2019 už jen 27 km. V posledních dvou letech se to sice ještě znovu zvedlo přes 50 km, ale příští rok už budou mít časovkářští specialisté jako Ganna, Dennis, Küng nebo Bissegger smůlu.

Loňská Tour ale ukázala, že dva nejlepší časovkáři byli také dvěma nejlepšími vrchaři. Navíc sám Remco Evenepoel ukázal teď na Vueltě, jak silný je v kopcích.

Důvodem pro obhajobu časovky bylo až doposud to, že vytváří rozdíly mezi soutěžícími, a ti se je pak pokoušejí za každou cenu zvrátit. Tour bez časovek by se totiž teoreticky mohla stát těsnou vyčkávací hrou, kde se závod scvrkává na jeden klíčový moment a možná i bonusové sekundy.

Změna v horách

Tou druhou změnou jsou kopce. Ne nebojte se, kopce zůstanou a bude jich skoro víc než jindy – 30 kategorizovaných stoupání. Jenže vypadají jinak než dřív. Nebude tam mnoho těch, které by se daly nazvat tradičními vysokohorskými výjezdy.

Je tu zjevný tlak pořadatelské agentury ASO co nejvíc u jezdců a jejich týmů eliminovat měřiče výkonu a predikovat tak vývoj závěrečných kilometrů horských etap. „Při neustálém plynulém stoupání si jezdci mohou spočítat watty a kontrolovat své úsilí,“ řekl technický ředitel Thierry Gouvenou. „My hledáme způsoby, jak peloton rozprášit.“

V Alpách narazí jezdci na pozoruhodný nedostatek typických silnic mířících do lyžařských středisek, které stoupají stabilně 6–7 %. Gradient takového Col de Joux Plane se neustále mění, zvedá a klesá a i tak má průměr téměř 9 %.

A co teprve královský kopec Tour 2023 Col de la Loze (2 304 m). Se svými nekonzistentními sklony a úseky, jež se blíží i 20 %, je Col de la Loze děsivým stoupáním, které vyvolá strach i u těch nejtalentovanějších vrchařů. Čím blíž k vrcholu, tím je strmější a užší.

Třináctikilometrový Puy de Dome (1 415 m) na konci prvního týdne začíná na 6,6 až 7,7 %. Pak se stoupání na tři kilometry zmírní, aby na posledních 4,5 km vyskočilo až na 12,2 %.

Jezdci nemohou čekat ani nějaký klidný rovinatý začátek Tour. Hned první etapy v Baskicku prověří vrchařské schopnosti pelotonu. Ta druhá do San Sebastianu trochu připomene i stejnojmennou slavnou klasiku.