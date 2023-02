Vyřazení z olympiády? Ruský boxer zasadil k.o. vlastnímu sportu

Válka Ruska proti Ukrajině je podle všeho pouze silným katalyzátorem. Amatérský boxerský parník se začal naklánět už před pár lety. Mohlo by to vyústit až vznikem nové boxerské asociace, která se postaví proti dosavadní Mezinárodní boxerské asociaci IBA.

Za vším stojí bývalý ruský boxer, promotér, dnes prezident IBA Umar Nazarovič Kremljov. Vlivný ruský funkcionář a stoupenec Putina nejprve ovládnul boxerské prostředí v Rusku. Upozornil na sebe mimo jiné pořádáním řady boxerských turnajů a klání na vysoké sportovní úrovni.

Tím si vytvořil vstupenku do boxu světového a v listopadu 2018 byl zvolen do výkonného výboru IBA. Od té doby se začaly v amatérském boxu dít věci. Kremljov si penězi kupoval na různých frontách vliv. Vyplatilo se mu to, v prosinci 2020, během pandemie, byl zvolen prezidentem IBA.

40letý muž s úzkými vazbami na Putina přesunul většinu operací IBA ze švýcarského Lausanne do Ruska, vynaložil značné prostředky na sebepropagaci a postavil se proti nezávislému jmenování sudích a rozhodčích. Jediným sponzorem IBA se mezitím stala ruská společnost Gazprom. Mezinárodní olympijský výbor začal bít na poplach a vztahy s IBA dospěly v jeden okamžik do válečného stavu. Boxu začalo hrozit vyřazení z programu olympijských her.

Mezitím přišla v únoru skutečná válka – ruská invaze na Ukrajinu – a všechny problémy světového amatérského boxu naplno vyhřezly na povrch. V září 2022 IBA hlasovala proti prezidentským volbám, čímž si Kremljov pozici prezidenta ještě více upevnil.

Mělo to i další konsekvence. IBA nejprve zakázala ukrajinskou národní boxerskou federaci a sdělila ukrajinskému juniorskému boxerskému týmu, že na evropském šampionátu v Itálii musí soutěžit pod vlajkou IBA. Když se proti tomu postavil MOV a ukrajinští boxeři odmítli takové požadavky splnit, IBA nakonec své rozhodnutí zrušila a ukrajinským boxerům umožnila soutěžit pod jejich vlajkou.

Vzápětí však Kremljov zaútočil na jiné frontě. Jeho asociace zrušila zákaz MOV pro boxery Ruska a Běloruska účastnit se mezinárodních akcí, který byl vyhlášen brzy po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Boxeři obou zemí tím dostali s okamžitou platností povolení soutěžit s národními vlajkami a hymnami.

Prakticky hned přišly první reakce. Finové a Švédové oznámili, že budou bojkotovat všechny akce IBA, na nichž budou ruští a běloruští boxeři. Teď se k nim de facto připojily USA, Irsko a ČR. S největší pravděpodobností přibude Německo a další země.

Jak je možné, že situace dospěla tak daleko a že se Rusům podařilo ovládnout dění ve světovém amatérském boxu? Ruské peníze jsme už zmínili. IBA ale také sestává z 205 národních boxerských federací a pěti konfederací. Ne všude vnímají situaci kolem Ruska a Ukrajiny tak vyhroceně, jako například země severní nebo střední Evropy včetně Česka.

„Evropa je malá, Kremljov získal vliv a některé státy se nechají uplatit,“ naznačil příčiny šéf České boxerské asociace Marek Šimák pro ČTK.

Jenomže problém je ještě hlubší, v podstatě etický. Mnoho sportovních federací po světě má v kodexu zdůrazněn boj proti jakékoli diskriminaci nebo uplatňování kolektivní viny.

S celou situací proto zápolí i samotný MOV. Prezident Thomas Bach při návštěvě mistrovství světa MS ve sjezdovém lyžování před pár dny hájil záměr dostat ruské a běloruské sportovce na olympijské hry 2024 v Paříži. Argumentoval tím, že sport musí respektovat lidská práva všech.

Podle Šimáka se nyní čeští boxeři budou maximálně soustřeďovat na nadcházející Evropské hry v Krakově, kde se bude poprvé bojovat o účastnická místa na olympijských hrách v Paříži 2024.

A mezitím se zřejmě bude hledat řešení, co s amatérským boxem dál. Aby třeba nevypadl z olympiády v roce 2028, což by byla pro tento sport katastrofa. Jedním z řešení by byla nová světová organizace založená na jiných principech.