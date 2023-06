Obtížný problém. Ruské letectvo trápí Ukrajince novým způsobem

Základním znakem nové ruské taktiky má být využití klouzavých leteckých bomb. To v principu není žádná technologická novinka, ruské letectvo ji ovšem začalo ve větším měřítku používat až od letošního jara. Umožnilo mu to poprvé nasadit do boje zbraň, kterou mohou ruské letouny účinně používat z bezpečné vzdálenosti od stanovišť ukrajinské protivzdušné obrany.