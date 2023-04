Rusko sice bombardovalo vlastní město, v letecké válce se mu ale přesto daří

Nejlepší vysvětlení příhody nad Bělgorodem totiž je, že ruský letoun Su-34 ve skutečnosti mířil bombami na ukrajinské pozice. To se může zdát poněkud zvláštní, protože ukrajinská státní hranice a nejbližší postavení ukrajinských vojsk leží zhruba 40 kilometrů jižně od města, ale je to tak.

Jako žádné zařízení ani klouzavé bomby nejsou bezchybné. Na letadla se upevňují se složenými křídly, aby zabíraly méně místa a měly menší odpor vzduchu. Po vypuštění se pak plochy mají rozložit a bomba zahájit let k cíli. Je celkem snadno představitelné, že to se z nějakého důvodu v Bělogorodu nepovedlo, a pumy tak zamířily přímo k zemi.

Ale to nic nemění na tom, že klouzavé letecké bomby dávají ruskému letectvo novou možnost, jak promluvit do bojů na zemi bez toho, aby se vystavovalo velkému nebezpečí.

Ukrajina neměla, nemá a v dohledné době těžko bude mít letectvo, které by se mohlo postavit ruskému (a to ani kdyby dostala pár letek západních stíhaček, protože jí chybí další systémy nutné pro provoz moderního letectva). Ale měla poměrně vyspělou protivzdušnou obranu vystavěnou podle původně sovětské doktríny.

Dokument datovaný na 28. února uvádí, že rakety pro systémy S-300 a Buk, které tvoří 89 % ukrajinské protivzdušné ochrany, budou už velmi brzy zcela vyčerpány. U raket do S-300 dokument uvádí datum 3. května a u munice do systémů Buk dokonce už polovinu dubna.

Popsaný scénář pracuje s variantou, že se v následujících týdnech nestane nic, co by situaci změnilo (třeba že by se podařilo dojednat nové zdroje pro dodávky zmíněných typů střel na Ukrajinu). Tak to zřejmě nedopadlo, protože v opačném případě by ruské letectvo bylo nejspíše nad frontou ještě aktivnější.