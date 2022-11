TechMIX: Odvážná zpráva o vzniku covidu je založena na chybě v překladu

Žádné v lednu 2020 testované zvíře v tržnici nebylo na virus pozitivní. Ovšem protože k první nákaze určitě muselo dojít dříve, v listopadu či prosinci, zvíře či zvířata, ze kterých se virus mohl přenést na lidi, už na trhu dávno nebyla. A nikde není psáno, že by se SARS-CoV-2 musel udržet i ve zvířecí populaci na trhu.

Při zmíněném testování v lednu 2020 se našla spousta souvisejících vzorků viru třeba v odpadní vodě a jinde v okolí, přesto ovšem nemůžeme mít jistotu, jak to bylo. Nakazili se lidé poprvé v tržnici, nebo tam už virus doputoval v lidském těle? Byla tedy tržnice vůbec první ohnisko, nebo prostě jen ohnisko? Vědci se pokusili šíření viru i modelovat , ale v modelu je tolik neznámých, že na výsledcích se ne všichni shodnou.

V Číně také proběhlo testování vzorků z dalších volně žijících a hospodářských zvířat – a nic nenašli . Ovšem upřímně řečeno, výzkumníci v tomto případě nerozhodili síť dost široko. Jednalo se o 80 tisíc vzorků, odebraných mezi lety 2015 a 2022. Takový počet je jen kapka v moři divokých, a především domestikovaných živočichů, takže výsledek lze asi těžko označit za úplně překvapivý. Může se to časem změnit (třeba až se zlepší modely šíření původně zvířecích virů na lidskou populaci), ale v tuto chvíli to těžko považovat za podezřelou okolnost.

V případě hypotézy laboratorního původu také kupodivu nevíme všechno. Čína nedovolila skutečně nezávislé vyšetřování na své půdě. Bílých míst je příliš a různé strany si do nich mohou vkládat, co chtějí. Jak se s tím popraly tři zmíněné zprávy? Každá po svém.

Postupně se ovšem ukázalo, že Daszak a nezisková organizace EcoHealth Alliance, v níž je prezidentem, měli s čínskými výzkumníky užší vztahy, než se uvádělo. S čínskými kolegy spolupracovali tři další členové panelu, Sachsovi to ovšem dopředu neoznámili.

Klasikou je pasážování, při kterém se de facto dává prostor a ideální podmínky evoluci, aby se během mnoha rychle po sobě následujících generací pokusila vytvořit virus s nový vlastnostmi (třeba schopný napadat lidské buňky). Novější technikou jsou různé genetické manipulace, při kterých se na původní virus naroubuje kus jiného viru (viz příklad „covidu s 80procentní smrtností“).

Je těžké si představit, že by někdo byl tak neopatrný a schválně „vylepšené“ viry nechal uniknout. Každý virolog si je v takovém případě určitě vědom toho, že podobné pokusy mají svá rizika – a také ví, že v případě dodržení správných postupů je únik prakticky vyloučený.

Nezávislí výzkumníci nedostali možnost prohlédnout laboratorní zápisníky, databáze, záznamy elektronické pošty a vzorky z institucí zapojených do takového výzkumu. To nemluvíme jen o Wu-chanu, stejně tomu je i v případě amerických laboratoří, které se podílely na laboratorní manipulaci s viry podobnými SARS-CoV.

Autoři zprávy si stěžují i na americký Národní ústav zdraví (NIH), který v tomto ohled poskytl pouze notně zredigované (takže z velké části „začerněné“) dokumenty jen v rozsahu nezbytně nutném pro to, aby naplnil požadavky zákonu o veřejném přístup k informacím.

Po pandemii by bylo asi logické očekávat v tomto ohledu zpřísňování dozoru a možná i nějakou globální iniciativu, který by zavedla celosvětová pravidla pro podobný výzkum a umožnila mezinárodní dohled.

Existují dobré argumenty, proč by to bylo i v zájmu virologů, kteří podobné experimenty považují za nezbytné (jinak totiž oboru hrozí nejistota). V praxi je to ovšem zatím spíše nereálné. Pandemie v tomto ohledu světové velmoci (především Čínu a USA) rozhodně nesblížila.