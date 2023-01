TechMIX: Veletrh CES představil fantastické novinky i naprosté nesmysly

Jedním z důležitých témat letošního CESu byla elektronika, která sleduje uživatelovo zdraví. Withings U-Scan je „oblázek“, který vložíte do záchodové mísy a on analyzuje vaši moč , takže třeba zjistíte, kolik máte minerálů a vitamínů nebo zda jste dehydrovaní. Pokud nemáte chytrý senzor, to poslední odhadnete i z barvy moči…

Třeba přístroj Aroma Shooter , který vám při sledování filmů do nosu „vystřelí“ vůně a pachy dle toho, na co se díváte (děkuji, nechci). Nebo lednička MoodUp, která jde zcela proti trendu úspory energie, protože celá přední strana je pokrytá LEDkami. Jediný důvod, proč si něco takového koupit domů, je, že se budete moci pokaždé zasmát, že jdete otevřít LEDnici.

Začalo to před pěti lety, kdy Amazon koupil od Shaquille O’Neala kalifornského výrobce kamer Ring. Postupně Amazon do nabídky zařadil kameru, která hlídá dveře, kameru, kterou lze montovat na zeď, a vnitřní kameru. Kamery jsou napojené na cloud a používají rozpoznání obličeje pro detekci uživatele a jeho rodiny.

Pomocí aplikace Neighbors lze pak kamery propojit do „hyperlokální sociální sítě“ a vytvořit z nich něco jako sousedskou hlídku. „Ve společnosti Ring chodíme každý den do práce s cílem snížit kriminalitu v sousedství,“ uvedl v roce 2018 Jamie Siminoff, zakladatel společnosti Ring.

V roce 2020 Amazon do nabídky zařadil autonomní domácí dron s kamerou, abyste se mohli na dálku prolétnout po svém bytě a zjistit, zda je vše v pořádku. Naprosté sci-fi, a zároveň zcela logické sloučení dostupných technologií: kvadrokoptér, cloudu a AI. Letos pak přidal i Ring kameru do auta , která zabírá dění před vozidlem i uvnitř něj.

Co by se mohlo pokazit? Třeba to, že k těmto záznamům se může dostat policie, a to někdy bez vědomí uživatele. A také se k nim mohou (mohli) dostat hackeři.