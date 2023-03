Číňané se vytáhli vytahovacími displeji. Vypadají nádherně, ale křehce

Chtěli byste mít v kapse větší displej, než který se vám tam vejde? Tento problém mají řešit skládací telefony. Ale co když chcete něco mezi? Co když chcete velikost displeje plynule přizpůsobit tomu, co zrovna děláte?

Právě to by chtěla uživatelům nabídnout čínská nadnárodní firma Lenovo. Na mobilním veletrhu v Barceloně předvedla dva funkční prototypy „vytahovacího displeje“, anglicky „rollable display“. Již dříve Lenovo uvedlo, že na tomto konceptu pracuje, ale až nyní si mohli novináři nový typ přístrojů natočit. „Ale nedovolili nám se těch zařízení dotýkat,“ podotkl Jon Porter, reportér The Verge. „A věřte mi, že jsem to zkoušel.“

Telefon s proměnlivou velikostí displeje

U telefonu už není skládací displej nijak překvapivou funkcí, ale koncept „rolování“ zatím nikdo do produkčního vzorku nedotáhl. Prototyp mobilního telefonu Motorola (tuto značku vlastní od roku 2014 právě Lenovo) ale ukazuje, jak by to mohlo v praxi vypadat.

Z mobilního telefonu vyjede destička s displejem a zvětší tak jeho velikost o přibližně čtvrtinu.

„Dvojitým klepnutím na tlačítko na boku telefonu můžu z pětipalcového displeje udělat displej s uhlopříčkou šest a půl palců,“ vysvětluje Angelina Gomezová, produktová manažerka ve firmě Lenovo. „Chci malé zařízení, ale někdy si chci vychutnat obsah na Netflixu nebo YouTube nebo tak.“

Uživatel si zřejmě bude moci i nastavit, u kterých aplikací chce používat celý displej a u kterých mu bude stačit jen tříčtvrtinová délka. Kdykoli také bude moci velikosti přepnout. Vysunutí je motorizované a trvá asi dvě sekundy.

Protože „přebytečný“ displej se zabalí na zadní stranu telefonu, může navíc sloužit třeba jako náhled pro pořízení selfie zadní kamerou. Prototyp počítá také s možností přehrávání vtipných animací, aby se při fotografování děti dívaly do objektivu.

Není jasné, kdy se tento telefon dostane na trh. Lenovo neposkytlo ani informace o případné ceně nebo o tom, na kolik ohnutí (zarolování) takové zařízení bude testovat. U ohebných variant se obvykle počítá se stovkami tisíc ohnutí, ale v případě motorizovaného vysouvání by mohla být náročnost menší, protože ohyb je plynulý a ve všech fázích kontrolovaný.

Dvě obrazovky nad sebou

Ještě zajímavější je rolovací displej zabudovaný do notebooku. Na první pohled je prototyp v zavřeném stavu k nerozeznání od ostatních malých laptopů Lenovo.

Prototyp notebooku ThinkBook s rolovacím dispelem.

Uvnitř je ale displej, který umí – opět sám, motorizovaně – zvětšit svou velikost. Pozor, rozbalování je celkem pomalé, jak vidíte i na videu v úvodu tohoto článku. Celkem trvá asi deset sekund, než se obrazovka vysune ze svého prostoru pod klávesnicí.

Prototyp notebooku s displejem ve srolovaném stavu má displej s rozlišením 2024 × 1604 pixelů, což je formát 4:3.

Po rozbalení, které trvá „nekonečných“ deset sekund, vznikne monitor s rozlišením 2024 × 2368 pixelů. To přibližně odpovídá dvěma širokoúhlým displejům nad sebou. Poměr stran u vyrolovaného displeje je totiž 8:9, tedy dvakrát 16:9 .

„Noste s sebou malý notebook a pracujte na velkém, to je naše motto,“ uvedl k tomu pro agenturu AP produktový manažer Tom Butler. „Okamžitě díky tomu zvýšíte prostor, na kterém můžete být produktivní a kreativní.“

Prototyp notebooku s displejem v rozbaleném stavu.

Jde už o několikátý pokus firmy Lenovo, jak dát do notebooku další displej. Teoreticky by to měl ocenit každý, kdo rád pracuje na velkém displeji nebo je zvyklý na práci na více monitorech. Aby ale byl tento koncept úspěšný, bude muset nabídnout více, než nabízí přenosný externí displej. A samozřejmě bude hodně záležet i na ceně, kterou ani v tomto případě firma nechce předjímat.

Skládací displeje stále hledají cestu

Zevnitř větší než zvenku. To je podstata všech skládacích zařízení. Nabízejí více funkcí, než se na první pohled z jejich složeného tvaru zdá. Od roku 2019 se výrobci snaží takto skládat i displeje mobilních telefonů. Začal s tím jihokorejský gigant Samsung, když na veletrhu MWC 2019 ukázal vizi Galaxy Fold, a další výrobci tento trend následovali.

Na letošním veletrhu v Barceloně už skládací telefony prezentuje hned několik firem:

Foto: AP +2

„Nyní už jsou na trhu čtvrté generace těchto skládacích zařízení, to je samo o sobě pozoruhodné,“ uvedl pro agenturu AP analytik Ben Wood ze CCS Insight. „Prodávají se miliony těchto zařízení ročně. Jak moc může tento segment růst, to nevím. Vidíme, že o novou formu mají zájem především ženy, které chtějí menší telefon se skládacím displejem.“