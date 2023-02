Detonace, kterou chcete. Nový raketový motor NASA má vyšší výkon a menší spotřebu

Poslední významný přírůstek do hangárů NASA se týká pohonných systémů. Inženýři v Marshall Space Flight Center v Alabamě vyvinuli a už i otestovali prototyp takzvaného rotačního detonačního raketového motoru zkráceně RDRE. Má být výkonnější – teoreticky až o čtvrtinu, ale přitom spotřebovat méně paliva, vypouštět méně emisí a mít i jednodušší a lehčí konstrukci, a tedy má i šanci lety do kosmu zlevnit.

„Vše, co letectvo dnes používá, je poháněno deflagrací – pomalým, předvídatelným spalováním. My děláme to, že používáme detonaci. A to mění na motoru všechno od toho, jak palivo spalujeme, po samotný tvar motoru. Používáme tak tvar prstencové komory – je jako kruh, akorát má ve středu kolík,“ vysvětluje v úvodní reportáži tohoto článku kapitán Tylor Rathsack z divize raketových pohonných systémů AFRL.