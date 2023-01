Drony útočí… Jak a čím by reagovala česká armáda

Československá protivzdušná obrana konce 80. let sestávala z mnoha převážně sovětských raketových systémů známých typů, rozdělených do dvou divizí protivzdušné obrany a několika oddělených jednotek. Drtivá většina těchto systémů již byla vyřazena.

Armáda od 90. let rezignovala na znovuzavedení moderní protivzdušné obrany s dlouhým dosahem namísto vyřazených typů S-200 a S-300. Ve výzbroji zůstaly aspoň střely SA-6 se středním dosahem. I ty však brzy nahradí izraelský systém SPYDER.

Cíl může být zaměřen vizuálně přes RBS-70, nebo pomocí radiolokátoru, ke kterému je systém připojen. Operátor zaměří na zadaný nebo zjištěný cíl a odpálí střelu. Na rozdíl od většiny prostředků musí operátor stále sledovat cíl, protože střela je až do okamžiku zásahu neustále vedena po laserovém paprsku k cíli, jde tedy o velmi podobný systém, který používají starší typy protitankových řízených střel.

Výhodou je, že takový systém je těžké rušit. Zásadní nevýhodou pak je, že operátor (střelec) musí manuálně držet cíl stále v zaměřovači. Zatímco u pomalých cílů, jako jsou tanky, to je možné, u rychlých, malých a manévrujících cílů, to je samozřejmě mnohem, mnohem náročnější. A ačkoli nejmodernější verze RBS-70NG se s touto zásadní nevýhodou snaží bojovat zvýšeným procentem automatiky, je otázkou, o kolik to efektivitu systému skutečně zvýší.