Favorit na ledu. Před 30 lety se na MS v hokeji objevila česká auta

Uvažovalo se o možnosti instalace západních motorů, ale to bylo mimo finanční možnosti československé automobilky. Peníze se nenašly ani na vývoj úplně nové jednotky. „Nahoře“ původně nechtěli slyšet ani o drahých úpravách starších škodováckých motorů. Vedoucí vývoje Petr Hrdlička po letech vzpomínal , že peníze na zásadní modernizaci si musel vymoci tím, že upozornili na nemožnost vývozu vozů, které by měly starší motory. Pak se dalších 350 milionů na vývoj v rozpočtu našlo…

Samotné auto bylo v Československu uvedeno na XXIX. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, který probíhal od 16. do 23. září 1987. Na zatuchlém socialistickém trhu s automobily to byla samozřejmě senzace – ovšem koupit si ho nemohl prakticky nikdo.

Nebylo to primárně kvůli ceně, byť ta také nebyla zrovna lidová. Podle ceníku totiž činila 84 600 Kčs. To se v dnešních relacích zdá velmi málo, ale dnes by to odpovídalo ceně zhruba desetinásobné. Hlavním problémem však byl skluz v přípravách výroby.