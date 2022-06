Francouzský start-up má zařízení, které vyrábí pitnou vodu ze vzduchu

Aktuální prototyp nese název Kumulus-1 po francouzském start-upu, který ho vyvinul a instaloval v Tunisku. A to u školy v městečku Maktar poblíž hranice s Alžírskem v rámci partnerství s tamní nadací Wallah We Can. V tamních chudých poměrech s nedostatkem vody by jeho denní kapacita vystačila i pro 570 dětí.