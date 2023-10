Google ukázal nové mobily. Dostaly automatickou sekretářku a potěší kutily

A podle něj je důležité, že firma Google vyvíjí svůj vlastní hardware, který tuto vizi umožňuje naplňovat. „Je to nejlepší cesta k užitečné, jednoduché, osobní uživatelské zkušenosti.“

Na tomto místě je vhodné předeslat, že Google ani tentokrát neplánuje dodávat tyto hardwarové novinky do České republiky. To neznamená, že by zde nebyly k sehnání, ale nepůjde o oficiální prodej.