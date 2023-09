Dlouhá videa jsou utrpení. Sestříhejte si klipy z dovolené, jde to i zdarma

Ukázat fotky je jednoduché: Nafotíte, doma vyberete ty nejlepší, uděláte album a můžete promítat. Mnohem složitější je to ale s videoklipy. Ukazovat rodině a přátelům dlouhé videoklipy je obvykle nevhodné a nudné. A tak mnoho lidí videa buď vůbec nenatáčí, nebo pak neví, co s nimi dělat.

Nejlepší je myslet už při natáčení videoklipů na to, že je později budete chtít sestříhat a ukázat divákům. Přiměje vás to všímat si zajímavých záběrů, hledat netradiční úhly pohledu nebo být připravený v pravý čas na pravém místě.

Nejdůležitější fáze celé editace začíné ještě před samotným stříháním. Musíte se rozhodnout, že chcete montáž vytvořit, a vymyslet, co všechno tam chcete ukázata a co naopak vynecháte. Shromážděte všechny klipy do jedné složky, případně do více složek podle tématů, dní apod.