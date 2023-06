Operátoři z vás při roamingu sedřou kůži. Tady jsou triky, jak se nedat

Naštěstí existuje řešení – elektronická SIM karta neboli eSIM. Než se naučíme, jak si je do telefonu nainstalovat, podíváme se, proč se to opravdu hodí. Základní ceny datového roamingu jsou totiž doslova absurdní.

Nejlevnější ceny za data mimo EU nabízí operátor O2. Je to především tím, že do své druhé zóny (Top svět mimo EU) řadí téměř všechny země mimo Evropskou unii. Nejdražší roaming má sice O2 podobně drahý jako Vodafone a T-Mobile, ale do této kategorie řadí jen několik málo zemí.

Je zjevné, že datová eSIM vychází výrazně levněji. A to nejen v USA, ale platí to prakticky ve všech zemích mimo Evropu. Navíc nemusíte do telefonu nic fyzicky vkládat. Přímo v on-line obchodě můžete eSIM koupit, pomocí aplikace Airalo ji stáhnete do telefonu a poté dle návodu aktivujete.