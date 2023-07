Pozor na daň z nepozornosti. Řada lidí dělá chybu, při platbě kartou v cizině

To se může hodit i při platbě letenek nebo hotelu přes rezervační portály. „O této oblasti se mluví méně, ale ve výsledku právě tady nás může nevýhodný kurz směny nejvíce bolet,“ připomíná Jan Figlovský z Raiffeisenbank. „Když rezervuji ubytování pro celou rodinu třeba za 2 tisíce eur, tak když budu mít třeba o 4 % horší kurz, už mě to ubytování bude stát o dva tisíce korun více.“

„Při výběru z bankomatu nebo potvrzení platby na terminálu je důležité zakrývat klávesnici tak, aby nikdo jiný nemohl vidět zadávaný kód,“ připomíná obecné principy Michal Teubner, mluvčí Komerční banky. „Klienti by také měli mít kartu vždy pod vizuální kontrolou, tedy neměli by umožnit, aby ji obchodník například odnesl do zázemí.“

Pokud dorazíte do nějaké destinace a přijedete do hotelu, to poslední, co potřebujete, je nefunkční karta. Jenže z pohledu banky se může transakce jevit jako podezřelá. Zvláště pokud jde o transakci, která nezapadá do vašich obvyklých zvyklostí.