Podívejte se: Toto je luxusní megajachta pro vědce za miliardu dolarů

Horní tři paluby lodi by měly sloužit hlavně pro majitele a hosty. Loď o délce skoro 215 metrů přitom zvládne pojmout až 26 hostů a 150 členů posádky.

Zbývajících 80 procent megajachty má však sloužit vědeckým účelům: oceánografická laboratoř, energetický, nebo spíše pohonný výzkum a zdravotní výzkum i s malou nemocnicí. Ta by měla mít vlastní magnetickou rezonanci, RTG, oční a zubaře. To vše doplněné 20 lůžky a operačním sálem.

A samotní vědci pak kromě oceánografické laboratoře mohou mít k dispozici rovněž řadu průzkumných plavidel. Koncept lodi totiž počítá s hangárem o 600 metrech čtverečních pro dvě Sikorsky S-92 VIP helikoptéry nebo eVTOLy, tedy elektrické stroje schopné kolmého startu, a na delší cesty by v menším hangáru měl zbýt prostor i pro dvě letadla Cessna Caravan.

Na podmořský výzkum se do megajachty vejde i drobná průzkumná ponorka U-Boat Worx a samozřejmostí je potápěčské centrum s dekompresní komorou. Pro výlety na pevninu by mělo mít plavidlo i garáž pro dva SUV vozy a karavan Nimbl.

Průzkum a experimenty by se na G-Quest mohly dělat i v oblasti pohonu. Turbíny megajachty totiž podle návrhu napájí baterie, které se dobíjejí z generátorů na vodík nebo bionaftu. Podle Kozloffa by „na plnou nádrž“ ujela 20 000 námořních mil, tedy 37 000 kilometrů, takže by skoro objela celou Zemi.