Poprvé v historii medicíny zachraňoval život dron. Doručil defibrilátor

Autonomní stroj letěl sám bez pilota i mimo dohled člověka na vzdálenost 673 metrů. U muže byl za tři minuty a 19 sekund od vyslání. AED bezpečně dopravil pouhých 10 metrů od něj, a to ještě než dorazila záchranná služba. Doručení a vyzvednutí defibrilátoru přihlížejícím sousedem natočila kamera na palubě dronu. Lékař tak okamžitě připojil zařízení k pacientovi a zahájil defibrilaci těsně před příjezdem sanitky.

Záchranná služba následně k muži připojila i hrudní přístroj LUCAS pro nepřetržité automatické komprese hrudníku, dala mu adrenalin i další pokročilou podporu života, a po dalších třech defibrilacích se podařilo seniora, už cestou do nemocnice, oživit. Případ v půlce května popsal vědecký časopis New England Journal of Medicine.