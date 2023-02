Robot dostal čich. S tykadly jako saranče vycítí nemoci, drogy i výbušniny

Rozliší pach výbušnin, drog, nebo dokonce i onemocnění rakovinou. Běžně by tento popis každému seděl na psy, kteří se pro tyto schopnosti využívají na letištích, celnicích nebo přímo u policie. Málokdo už však ví, že ještě lepší čich na všechny tyto věci mají kobylky, a zvlášť sarančata.

„Nedokážeme vyrobit senzor či zařízení tak sofistikované jako tihle kluci. Dokážeme ovšem využít výhod biologického čichu, ale přesměrovat ho tak, jak chceme my, aby fungoval, a vyřešit praktické výzvy?“ ptá se Barani Raman, profesor biomedicínského inženýrství na Washingtonově univerzitě v St. Louis.

Třeba na Washingtonově univerzitě v St. Louis zveřejnili v roce 2020 studii a ukázali první exempláře jakýchsi kyberkobylek s implantáty, které snímají rozdíly v mozkové aktivitě, neboli reakce na elektrické signály přijímané z tykadel, a to u rozdílných typů výbušnin.

„Nápad je takový, že tento čip bude implantovaný blízko hrudi sarančete, a pak tam bude elektroda, která povede z tohoto čipu do mozku sarančete,“ vysvětluje princip experimentu v reportáži doktor Shantanu Chakrabartty z Katedry elektrotechniky a systémového inženýrství na Washingtonově univerzitě v St. Louis.

Studie Američanů však narážela na to, že kyberkobylky s čipy musely ke zdrojům pachu navádět paprsky světla, a zároveň ještě na odebírání jejich vzorků, aby s určitostí věděli, že daný elektrický signál v mozku hmyzu patří k dané látce, jako třeba výbušnině.

Nápad využít čich sarančat k detekci bomb, drog, ale i závadných potravin či nemocí měli také na Univerzitě v Tel Avivu. Tamní vědci však místo implantování a ovládání živočichů zvolili opačný přístup . Vzali pouze samotné tykadlo a umístili jej do robota.

„V naší studii jsme vytvořili biohybridní platformu, která slučuje biologické senzory s elektronickým systémem. Tento systém nám umožňuje identifikovat a poznat pach v daném místě tím, že používá biologický nos spolu s elektronickým zařízením,“ uvádí doktor Ben Maoz, který sarančího robota na Fleischman Faculty of Engineering a Sagol School of Neuroscience na Univerzitě v Tel Avivu spoluvyvíjí.

Čtyřkolový izraelský robot je vybavený dvěma elektrodami, mezi kterými je umístěné sarančí tykadlo obsahující tisícovky neuronů. A právě jejich aktivitu, neboli elektrické signály, tyto dvě elektrody snímají a odesílají do počítače s algoritmem se strojovým učením.

Díky tomu vzniká „knihovna“ pachů, které autorka stroje v této fázi pro jistotu aplikuje rovnou do jeho bezprostřední blízkosti, aby se do databáze zanášely co nejpřesněji. Už teď prý nicméně dosáhli úrovně citlivosti desetitisíckrát vyšší než u jiných běžně užívaných elektronických zařízení takového zaměření.