Rusko má jaderná torpéda pro „Poslední soud“. Co o nich víme?

Zbraň má být případně zřejmě nasazena primárně na ponorkách projektu 09852 zvaných Bělgorod, která vstoupila do služby k ruskému námořnictvu v červenci, a patří mezi největší ponorky všech dob. To je z dostupných informací zjevné, i když úplně přesné rozměry neznáme.

Podle některých spekulací, třeba Dmitrije Stefanoviče z Centra pro mezinárodní bezpečnost IMEMO RAS pro The Drive , může jít de facto pouze o prototypy. Stefanovič se domnívá, že hlavním cílem by mohlo být ověřit chování „mateřské ponorky“ Bělgorod s plnou sadou šesti obrovských torpéd na palubě. V minulosti stroj zřejmě vozil pouze vždy pouze jedno.

V kontextu této rétoriky lze vnímat i prezentaci tvrzení týkajících se zbraně Poseidon. Nebylo by to vůbec poprvé, Moskva v poslední době například také uvedla, že do služby byla zavedena další ze šesti Putinem zmíněných „superzbraní“ z projevu v roce 2019. Konkrétně má jít o „hypersonické řízené střely“ Zirkon, které mají být údajně už plně integrovány do výzbroje fregaty Admirál Gorškov.