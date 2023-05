Rusko po odmlce útočí na ukrajinská města. Skutečný cíl může být jiný

Největší škody zřejmě způsobil útok ve městě Pavlohrad, které leží na východní Ukrajině. Město leží něco přes 100 kilometrů za linií fronty a leží na železniční trase, kterou by ukrajinské síly nepochybně mohly využít, pokud by chystaly ofenzivu třeba v Záporožské oblasti.

Ukrajinské stroje navíc nejsou lepší než ruské, spíše naopak. Abychom zmínili jen jeden aspekt, velkým problémem Ukrajiny byl nedostatek moderních protivzdušných střel. Hlavní výzbrojí ukrajinských stíhaček je typ Artem R-27. Má dolet zhruba 75 kilometrů. Ruské letectvo má k dispozici množství střel Vympel R-37M s dosahem kolem 300 kilometrů a Vympel R-77 s dosahem až 190 kilometrů (tyto vzdálenosti jsou za ideálních podmínek, v praxi je to výrazně složitější a dosah obvykle menší, ale pro srovnání to stačí).

To mělo platit v případě, že se například nenajdou nové zdroje pro dodávky těchto střel. Je dobře možné, že se to povedlo a podařilo se ještě najít zemi, která byla ochotna munici do těchto systémů na Ukrajinu dodat. Počet možných dodavatelů je ovšem omezený jen na několik států, protože řada uživatelů systémů je do nějaké míry politickými spojenci současné ruské vlády (Bělorusko, Irán, Sýrie).