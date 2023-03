Kolik váží všichni divocí savci dohromady? S lidmi to nesnese srovnání

Ale troufli byste si tipnout, který volně žijící savčí druh má nejtěžší populaci – tedy zda by byl větší součet hmotnosti všech slonů, bizonů nebo třeba zajíců? Zatím nejlepší odpověď na tuto otázku, která je důležitější, než by se mohlo na první pohled zdát, dává práce zveřejněná v únoru letošního roku v odborném časopise PNAS.

Podle jejích výsledků je „šampionem těžké váhy“ nenápadný obyvatel parků, luk a lesů po celé Americe: jelen běloocasý. Tvoří téměř deset procent celkové biomasy (tedy „živé hmoty“) volně žijících suchozemských savců. Všichni příslušníci druhu dohromady by na váze měli zhruba 2,7 milionu tun, samozřejmě s určitou nepřesností.

Jinak řečeno, tento výpočet jen dokazuje, že naše planeta dnes opravdu patří mnohem více lidem než divoké přírodě a právě my na ni máme bezprecedentní vliv. „Doufám, že to bude pro lidstvo varovný signál, že bychom měli udělat vše pro to, abychom zachránili volně žijící savce,“ řekl pro časopis Science hlavní autor nové práce Ron Milo, kvantitativní biolog z Weizmannova vědeckého institutu.