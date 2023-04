První soukromý pokus o Měsíc. Japonský králík na něj chce dosednout už dnes

Japonská kosmická sonda Hakuto-R se v úterý v 18:40 našeho času pokusí zapsat do historie a jako první soukromá sonda přistát na povrchu Měsíce. Pokud se to povede, stane se Japonsko teprve čtvrtou zemí, která dostala sondu na povrch našeho vesmírného souseda. Na palubě má rover s umělou inteligencí i transformer robota.

Tuto fotku poslala sonda den před plánovaným přistáním:

Foto: ispace Tuto nádhernou fotku poslala sonda na Zem den před svým plánovaným přistáním na povrchu Měsíce. Na snímku je vidět planeta Země „vycházející“ nad měsíčním horizontem.

Hakuto-R odstartoval do vesmíru už v prosinci loňského roku pomocí rakety Falcon 9 od společnosti SpaceX a od té doby obíhá kolem Měsíce. Hakuto znamená v překladu bílý králík. Jedná se o odkaz na japonský folklor, ve kterém se objevuje králík žijící na Měsíci.

Kvůli úspoře paliva byla pro let k Měsíci vybrána hodně dlouhá cesta. Sonda se nejdříve dostala na velmi protáhlou dráhu až do vzdálenosti 1,4 milionu kilometrů od Země. Postupně byla dráha sondy okolo Měsíce zkrácena na 100 až 2300 kilometrů. Při jednom z dalších přiblížení k Měsíci by měl nyní Hakuto-R zažehnout motory a přistát v kráteru Atlas o průměru 87 km, který se nachází v Moři chladu (Mare Frogoris).

Start a průběh letu mise japonské ispace, která zřejmě bude první firmou na Měsíci.Video: Jan Marek

Soukromá společnost z Japonska

Provozovatelem sondy je společnost ispace, která v dubnu 2023 vstoupila na japonskou burzu. S trochou nadsázky se tak může stát nejen první firmou, která dokázala přistát na povrchu Měsíce, ale také první, jejíž akcie ovlivnila činnost společnosti na cizím vesmírném tělese. Japonsko by se pak její zásluhou stalo teprve čtvrtou zemí (po USA, Sovětském svazu a Číně), které se povedlo přistát na Měsíci.

Pro první misi si společnost stanovila 10 milníků které chtěla splnit od startu po přistání a během fungování na povrchu.

Sedm z deseti již bylo splněno. Zbývají tři – dokončit všechny manévry na oběžné dráze Měsíce před přistáním, uskutečnit samotné přistání a zahájit komunikaci a výrobu elektrické energie na povrchu Měsíce.

Japonský vesmírný program Státní japonský vesmírný program, který má pod palcem japonská vesmírná agentura JAXA, je na velmi pokročilé úrovni. Na Mezinárodní vesmírné stanici je japonský segment třetí největší. Laboratoř Kibo tvoří dva moduly a plošina s mechanickou rukou pro provádění experimentů v otevřeném kosmu. JAXA také dopravuje na stanici zásoby prostřednictvím své automatické lodě HTV.

Vlastní pilotovanou loď Japonsko nemá. Pro dopravu astronautů na ISS aktuálně využívá stejně jako NASA služeb SpaceX. První japonský astronaut (Sóiči Noguči) letěl v lodi Crew Dragon už při jejím druhém oficiálním letu. JAXA bude hrát také důležitou roli i v programu Artemis. Společně s evropskou vesmírnou agenturou ESA a dalšími partnery postaví některé z modulů stanice Gateway na dráze okolo Měsíce a zajistí dopravu nákladu prostřednictvím vylepšení lodě HTV.

Japonsko v minulosti vyslalo do vesmíru několik astronomických družic a sond. Mezi nejslavnější patří nepochybně sondy Hajabusa a Hajabusa 2, které odebraly vzorky z povrchu planetek. Země vycházejícího slunce se nevyhýbala ani Měsíci. V letech 2007 až 2009 okolo něj obíhala sonda SELENE. Její videa z oběžné dráhy Měsíce se stala populární a dodnes nepřekonaná.

Sonda do obýváku

Hakuto-R by se bez problémů vešel do obýváku a to i se čtyřmi vysunutými vzpěrami, které se postarají o měkké dosednutí. S nimi lander zaujme plochu o rozměrech 2,6 × 2,6 metru. Jeho výška je 2,3 metru.

Foto: ispace Hakuto je pojmenovaný podle bílého králíka, který je podle japonské mytolokgie svázán právě s Měsícem.

Lander lze rozdělit na dvě části. Ve spodní se nachází zmíněné přistávací vzpěry, hlavní a šest pomocných motorů, sledovač hvězd pro orientaci a solární panely. Velkou část vnitřního prostoru zabírají čtyři nádrže. Dvě jsou s palivem (methylhydrazin) a dvě s okysličovadlem (oxid dusičitý).

V horní části najdeme antény pro komunikaci se Zemí i rovery na povrchu, kameru, místo pro užitečné zatížení (až 30 kilogramů), řídící systémy a další solární panely. V horní a dolní části se také nachází osm malých trysek pro řízení orientace landeru v kosmickém prostoru. Jako palivo se používá hydrazin, který se pomoci katalyzátoru rozkládá na plyn.

Na palubě má rover s umělou inteligencí

Ispace chce dopravovat na povrch Měsíce soupravy na vědecké experimenty. Už při první misi neletí Hakuto-R s prázdnou.

Na palubě je malý rover Rašíd ze Spojených arabských emirátů o velikosti asi 50 centimetrů a hmotnosti 10 kg. Pokud se přistání povede, měl by rover na povrchu Měsíce pracovat po dobu asi 14 pozemských dnů.

Rašíd je vybaven dvěma kamerami s vysokým rozlišením, mikroskopickou kamerou a termovizní kamerou. V jeho výbavě je také sonda pro výzkum teploty a hustoty elektronů a elektrického potenciálu plazmatu. Mimo jiné se bude pokoušet zjistit, proč je měsíční hornina regolit tak „lepkavá“.

Rašíd je vybaven umělou inteligencí od kanadské společnosti Mission Control Space Services. Jejím úkolem bude analyzovat snímky povrchu a identifikovat určité typy povrchových útvarů. Výstup bude poté odeslán na Zemi a bude pomůže vědcům rozhodnout, kam by měl rover jet. V budoucnu by podobná technologie mohla šetřit data, protože na Zemi by se odeslala jen ta, která vědce skutečně zajímají.

Rover je pojmenován podle Šejka Rašída bin Saíd Al Maktúma (1912-1990), za jehož vlády se z Dubaje stalo špičkové moderní město.

Rašid nebude sám. Na palubě landeru je také malý robot SORA-Q ve tvaru koule o průměru 8 centimetrů a hmotnosti jen 250 gramů.

Jakmile kdo, co ? dopadne na povrch a usadí se prach, rozloží se jako transformer do podoby robota, vysune se kamera a z obou polokoulí se stanou kola. SORA-Q vyrobila ve spolupráci s Japonskou vesmírnou agenturou (JAXA) společnost Takara Tomy, která se věnuje výrobě hraček a to včetně transformers. Jedním z úkolů SORA-Q je pořídit i snímky landeru Hakuto-R.

Nástup soukromých firem

Historie firmy ispace je spojená s Google Lunar XPRIZE, což byla v letech 2007 až 2018 soutěž o 20 milionů dolarů. Výhercem se měla stát firma, která dopraví na povrch Měsíce robota a dokáže s ním ujet 500 metrů. Žádnému z uchazečů se to sice nepodařilo, ale někteří ve svém úsilí pokračuji. Firma ispace má kořeny v týmu, který se snažil postavit rover Sorato. Na podporu kampaně pro tento rover vznikla i stejnojmenná píseň, jejíž nahrávka je na palubě Hakuto-R.

Další firmy pokračují ve svém snažení v rámci programu CLPS, který před léty vyhlásila NASA. Jedná se o podporu programu Artemis. Prostřednictvím CLPS si NASA objednala stavbu landerů u soukromých firem pro dopravu vědeckých experimentů na povrch Měsíce.

K prvnímu startu pod vlajkou CLPS by mělo dojít v následujících měsících. Na povrch Měsíce se vydá lander Peregrine od firmy Astrobotic. Současně půjde také o první start rakety Vulcan, jejíž první stupeň pohání motory od firmy Blue Origin Jeffa Bezose.

Jedním z dalších účastníků Lunar XPRIZE byla izraelská firma SpaceIL, která se před 4 lety neúspěšně pokoušela přistát na Měsíci se svým landerem Berešít. Druhý pokus by měl proběhnout za dva roky.