Z tabletu udělali počítač a naopak. Apple vám chce udělat v životě pořádek

A co tedy Tim Cook a jeho kolegyně a kolegové během téměř dvouhodinové prezentace ukázali ? Je velmi těžké vybrat jednu věc, která by vyčnívala. Místo toho byla předtočená prezentace plná větších i menších novinek.

Aby vaši krásnou vyladěnou fotku nic nezakrývalo, přesunou se notifikace na spodní třetinu zamykací obrazovky a budete mezi nimi moci rolovat „prostorově“. Jsou to opravdu hlavně kosmetické změny, ale bez těch se nová verze operačního systému pro mobily vlastně asi ani dělat nedá.

Uživatelé ale nejspíše mnohem více ocení novou možnost výchozího textovacího programu iMessage. Budou totiž moci (podobně jako v některých konkurenčních chatovacích programech) dodatečně upravit právě odeslanou zprávu, případně ji zcela smazat. To určitě pomůže vyjasnit spoustu potenciálních nedorozumění.

A zřejmě to povede k další ostrakizaci „zelených bublin“, které reprezentují odesílatele nejablečných zařízení. Těm totiž chodí obyčejné SMS/MMS zprávy, a tak u nich nová funkce s největší pravděpodobností nebude fungovat tak jako u uživatelů iPhonů.

Apple už loni ukázal , že by do aplikace Wallet rád dostal nejen platební karty, ale také osobní a cestovní doklady. V této vizi pokračuje a ve spolupráci s vybranými americkými státy, univerzitami nebo hotely se virtuální peněženka některých uživatelů pořádně rozrostla.

Do iPhonu můžete nahrát platební karty, klíče, řidičák nebo studentský průkaz. Mnohé z toho je zatím dostupné jen v USA.

Zajímavá je možnost „sdílení“ klíče, který bude možné poslat e-mailem nebo přes zprávu v chatu. Příjemce si pak váš klíč bude moci přidat do své peněženky a používat jej, dokud k tomu má vaše svolení. Dokonce se mluví o tom, že by mohl být systém otevřený i pro uživatele jiných mobilních platforem.

Apple zdůrazňuje, že klade důraz na soukromí a šifrování, aby nemohlo dojít ke zneužití vašeho telefonu ke krádeži identity. Naopak nabídne funkci, jež vaši identitu bude chránit: pokud nějaký provozovatel služeb bude chtít ověřit, že jste dospělí (v USA od 21 let), nebudete muset ověřovat datum narození, telefon dospělost potvrdí, aniž by tento citlivý údaj sdílel dále.

V USA pak do aplikace Peněženka (Wallet) přibude i funkce „zaplatit později“. Při placení budete mít možnost rozdělit téměř jakoukoli platbu na čtyři splátky. Z pohledu příjemce se nic nemění a nemusí kvůli tomu nic zavádět. Apple funkci nabízí ve spolupráci s Mastercard.

Bezúročné rozdělení platby do čtyř splátek s odstupem dvou týdnů.

Miliony obchodníků budou moci v USA také začít přijímat platby přímo mobilem, bez nutnosti jakéhokoli terminálu. Může se to zdát jako malá a spíše kosmetická změna, její následky ale mohou být velké. Ani ne tak pro zákazníky, ale hlavně pro celou řadu firem, které se doposud zprostředkováním plateb zabývaly. Budou teď mít před sebou oříšek, jak konkurovat tak všudypřítomnému zařízení.

Společnost Apple není zrovna známá svými mapami. Nebo jinak: aplikace Apple Maps je už minimálně deset let pověstná celou řadou nedostatků, které z nich činily víceméně přehlíženou alternativu k dominantním Google Maps.

Nově do mapy přibude několik amerických měst, rozšířené funkce pro několik nových zemí (Česko mezi nimi není) nebo flexibilnější možnost plánování cesty městskou hromadnou dopravou. Vývojáři pak budou moci nové funkce zahrnout do svých iOS aplikací.

O možnosti, že by se firma Apple rozhodla pustit do výroby osobních aut, se spekuluje už více než rok. Své vlastní auto sice firma neukázala, ale předvedla, jak si takové „jablečné auto“ může vyrobit jakákoli automobilka, která využije jejich software. V přehledu 14 spolupracujících firem jsou třeba značky Ford, Audi, Nissan nebo Honda.

Aplikace Apple Car by se v takovém autě napojila na všechny dostupné displeje. Třeba i na ten pod volantem nebo mezi řidičem a spolujezdcem.

Žádné takové auto zatím koupit nemůžete, jde jen o koncept. Ale lze z něj vyčíst, že Apple myslí do budoucna a chce ukázat svůj zájem o tuto oblast. Aplikace samozřejmě bude fungovat i s menším počtem displejů…

Sdílet můžete všechny své fotky, fotky od určitého data, v určité oblasti nebo fotky, na kterých jsou konkrétní lidé. Fotky se do sdílené galerie posílají okamžitě při uploadu. Dokážu si představit, že s tím může být za určitých okolností mrzení (od trapasů až po průšvihy), ale to už k těmto futuristickým novinkám patří…

Co když ale s rodinou najednou nic sdílet nechcete? Mobilní telefony umožňují různé formy šmírování, a to zejména ze strany rodiny, partnera nebo dalších lidí, kterým osoba v minulosti plně důvěřovala.

„Mnoho lidí sdílí své heslo se svými partnery. Ve vztahu, kde dochází ke zneužívání, to ale může vést k ohrožení bezpečnosti a obětem to znesnadňuje vyhledání pomoci,“ upozornila manažerka pro soukromí Katie Skinnerová. Nově proto Apple do nastavení přidá celou novou sekci, kde může uživatel rychle provést „nouzový reset“. Okamžitě pak dojde k vypovězení přístupu ze všech zařízení kromě toho, které právě držíte. Zakáže se také sdílení polohy nebo vzdálené čtení zpráv z jiného zařízení.