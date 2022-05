Zuckerberg otevřel kamennou prodejnu. Láká v ní na virtuální realitu

Kromě VR zařízení či aplikací a her se v obchodě představuje také chytrý displej Portal určený speciálně na videohovory. Základní verze zvaná Go dnes vychází v přepočtu nejmíň na 4700 korun.

Obsluha v obchodě se má také snažit návštěvníky co nejvíce vtáhnout do produktů spojených s virtuálních realitou. Meta zatím neuvedla, zdali plánuje otevřít prodejen nebo showroomů víc tak, jak to v minulosti dělal třeba Amazon.

„Myslím, že je to hodně taková ta zkouška typu ‚Uvidíme, co se stane.‘ Protože postavit obchody všude po Státech je opravdu nákladná věc. Facebook zdroje má, ale v jádru je to pořád spíš technologický průkopník. Rádi staví věci. Opravdu nejsou moc nadšení do byznysu dodavatelských řetězců a kamenných prodejen - to je úplně jiná hra,“ upozorňuje Akhtar.