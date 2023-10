Tisíce let staré svitky z Vily papyrů dokázala rozluštit až umělá inteligence

Známé je jako „ Vila papyrů “ kvůli unikátní knihovně se sbírkou papyrových svitků objevené už v polovině 18. století (vila byla zkoumána pomocí podzemních tunelů v sopečném materiálu). Cenná sbírka se našla zabalena do beden připravených k přesunu do bezpečí, který se ovšem už nezdařilo uskutečnit. Svitky byly zaplaveny pyroklastickým proudem ze sopky a celý objekt pak překryla zhruba 20metrová vrstva popela.

Musel se tak najít jiný způsob. Klíčovým poznatkem bylo, že na odlomených částech papyrů z vily je možné inkoust najít pod infračerveným světlem. To znamená, že byl k dispozici nějaký vzor, jak písmo vypadá, a jak by ho tedy bylo snad možné přečíst.

Handmerovy oči a mozek tedy doslova ukázaly cestu, ale pak na jejich místo nastoupily algoritmy: několik účastníků soutěže začalo vyvíjet software, který by stejný úkol prováděl automaticky. Což je dobré připomenutí, že současná „umělá inteligence“ třeba při rozpoznávání obrazu používá podobné postupy jako některé dílčí systémy v našem mozku. Ale protože ji jiné části našeho mozku chybí, tak se u toho nenudí a dokáže do dělat výrazně rychleji a efektivněji.

Podaří-li se texty z Herkulanejské knihovny skutečně rozluštit, znamenalo by to intelektuální revoluci. Počet dochovaných antických textů by se mohl zdvojnásobit, uvádějí historici. Nové myšlenky a díla by výrazně rozšířily naše poznání antické kultury.