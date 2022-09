Zprávy z bojiště: Rusko spustilo „tsunami“, ani to patrně nepomůže

Začneme jako obvykle od severu, a to v oblastech, kde mezi oběma armádami leží státní hranice. Ani jedna strana nepodniká velké útoky na území protivníka, zřejmě ovšem rostla intenzita ostřelování přes hranici.

Z dalšího úseku, kde ukrajinská armáda podnikla nedávnou ofenzívu, nemáme zprávu o větších bojových operací. Ukrajinská armáda se zřejmě zastavila na řece Oskil a v posledních dnech prakticky nepostupuje dále. Až v pátek 16. září se objevila informace, že speciální jednotky osvobodily východní část města Kupjansk. Ta přitom leží doslova „co by kamenem dohodil“ od míst, kam se ukrajinské jednotky dostaly už na začátku týdne.

Zároveň také stále nemáme informace o tom, že by ruské velení výrazně posilovalo pozice na druhém břehu této řeky. Ostatně – kdyby tam ruské jednotky byly, dala by se od nich očekávat větší aktivita. Například západní část zmíněného Kupjansku se prakticky bezprostředně po příjezdu ukrajinských jednotek stala cílem intenzivního ostřelování, od té chvíle se situace pouze zklidňuje. Na osvobozených územích se přitom stále nachází spousta vhodných cílů – skladů munice či techniky, jejichž polohu ruské jednotky dobře znají (samy je tam zanechaly), které by měly být v dostřelu ruských hlavní.