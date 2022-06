Zprávy z bojiště: Vyčerpání obou stran. Projevy jsou u Rusů i Ukrajinců jiné

Byť tedy ruská armáda v posledních dnech zjevně zpomalila, není jasné, na jak dlouho to tak zůstane. Kyjevské velení by nepochybně „přestávku“ ocenilo, stále totiž čeká na dodávky dalších zbraní a dokončení výcviku jednotek, které je mají dostat. Ale ani z jeho pohledu nedává smysl nechávat ruské jednotky nerušeně obnovit své síly. Ukončeme ovšem tento neúplný přehled strategické situace a přejděme ke shrnutí stavu fronty.

Zatím ovšem nic nenasvědčuje tomu, že by se jednalo o rozsáhlou ofenzívu, třeba obnovení snahy o dobytí Charkova, ale spíše snahu získat malou lokální výhodu.Bojů se na obou stranách účastní spíše méně početné jednotky (do úrovně praporů, tedy řádově stovek mužů). Na ruské straně často jde o špatně vybavené separatistické jednotky.

Na ukrajinské straně je situace do jisté míry obdobná: ukrajinské velení z této oblasti v posledních týdnech a dnech stahovalo jednotky své pravidelné armády, které se přesouvaly údajně především do oblasti Donbasu. Tíhu bojů tak na sobě nesou především jednotky domobrany, které mívají horší výcvik i vybavení.

Rozhodujícím faktorem v oblasti je ruské dělostřelectvo umístěné přímo na ruském území, kde je v relativním bezpečí před ukrajinskou odvetou. Ukrajinská armáda při napadání cílů za hranicemi postupuje zřejmě poměrně opatrně. Kdyby tomu tak nebylo, ruské zpravodajství by si to nepochybně nenechalo ujít.

Děla a raketomety z území Ruska mohou účinně rozbíjet ukrajinské útoky, ale samozřejmě pouze do jisté hloubky. Jejich dostřel tedy do významné míry určuje, kam ukrajinské jednotky mohou postoupit. Během posledních dní se tedy změnilo držení několika sídel v oblasti, nejde ovšem o zásadní změnu.

Zatím se nezdá, že v tomto ohledu zcela uspěly, obklíčení závodu Azot se však i podle ukrajinských zdrojů postupně stahuje. Vzhledem k tomu, že do města nevede jediný nepoškozený most, zásobování ukrajinských jednotek musí být velmi obtížné. Záležet ovšem bude především na tom, co moskevské velení dokáže vrhnout do boje. Areál je intenzivně ostřelován i bombardován letecky, ruskému velení ale znovu chybí pěchota (především kvalitní pěchota), která by ho mohla obsadit.