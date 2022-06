„Ukazovali, co udělají všude.“ Rus rozstřílel i školní autobus. Čekají ho zas

Deset hodin večer, začátek zákazu vycházení. Do ulic Charkova vyjíždí speciální policejní komando, které má za úkol hlídat město za všudypřítomné tmy. Už po deseti minutách zastavuje prvního narušitele, postaršího muže, ale tentokrát policisté přimhouřili oko, do půl jedenácté jsou tolerantní.

Lidé z okolí Charkova se dodnes při vzpomínce na příchod Rusů roztřesou. Ulice Ukrajinská v obci Vilchivka je zcela srovnaná se zemí. Podle místních tady ruské okupační jednotky chtěly demonstrovat, co by se mohlo stát s celou Ukrajinou. Rusové neušetřili jediný dům, rozstříleli i školní autobus.

„Apeluji na lidi z celého světa, z celé planety – zachovejte mír, tahle válka je hrozná. Domluvte se. Zachovejte mír… Je to hrozné, když utíkají děti, aby zachránily ty svoje, je to hrozné, když zůstanete sami, a pak vám rozbijí dům a všechno… Jak děsivé to je. Žádám vás, lidé, zastavte to. Zachovejte mír.“