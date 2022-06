Záběry hrůz Mariupolu pašované v tamponu. Ukrajina slaví svobodu hrdinky

Záběry předala 15. března týmu agentury Associated Press (AP), posledním mezinárodním novinářům v Mariupolu. Jedna z novinářek podle webu The Guardian záznamy propašovala pryč ukryté v tamponu. Následujícího dne Pajevskou zadrželi ruští vojáci. V zajetí strávila více než tři měsíce.

Její manžel Vadim Puzanov s ní po propuštění telefonicky mluvil. „Je to taková velká úleva. Zní to jako taková obyčejná slova a já ani nevím, co na to říct,“ řekl agentuře AP, Taira byla tou dobou na cestě do jedné z kyjevských nemocnic.