Referendum to bylo, ale jen v 1. kole, říká Havlíček o prohře ANO

Hnutí ANO získalo tři senátory ze 17 postupujících do 2. kola. Není to málo?

Na poslední chvíli se překlopil výsledek v Hodoníně, kde nakonec neuspěla naše kandidátka. Takže celkově v senátní volbách máme tři pozice. Obhajovali jsme tři mandáty, tři jsme získali. Do značné míry se takový výsledek dal čekat, protože v těchto volbách hrajeme vůči velké přesile.

Obecně jsem spokojený s kampaní pro komunální volby, byla zvolena dobře. Už to ale nestačilo na senátní volby, to je pravda.

Získané tři mandáty v senátních volbách nepovažujete za neúspěch, když v prvním kole uspělo 18 kandidátů?

U nás to tak bývá. Já jsem odhadoval tři až pět mandátů, cokoliv nad pět bych bral jako úspěch, méně jak tři mandáty jako neúspěch. Vnímám to jako drobné uspokojení.

Nebylo chybou z vaší strany označit volby za referendum o vládě?

Každý si na komunální úrovni najde svou, každý se prohlásí za jakéhosi vítěze. Já si stále ale myslím, že v 25 největších městech to do značné míry bylo referendum o vládě a my uspěli v 16 městech.

V senátních volbách to beru jako referendum v 1. kole, kdy jsme získali 17 postupů do druhého kola a jeden proměněný míček už v prvním kole. Navzdory tomu, že Senát není doménou ANO. Proti nám byli všichni, naše pozice je tímto v senátních volbách oslabená.

Jak hodnotíte, že jste neuspěli ani jednou proti kandidátovi Spolu?

To je tím, když hrajete tenis proti třem.

Vy jste se ale také mohli koaličně spojovat.

Můžeme, také jsme to ve dvou případech s ČSSD udělali, jinak ale kandidujeme samostatně jako identická strana. Jsme tím čitelní pro voliče.

Jihlava? Solidní výsledek

Získali jste tři mandáty, v Senátu už vedle toho je jen jeden kandidát Ondřej Feber, takže na zisk samostatného senátorského klubu to nevypadá. Budete hledat nějaké spojence mimo ANO?

Neumím to takto říct. Pravděpodobně ano, ale potvrzovat to nyní je předčasné.

V nejsledovanějším souboji v Jihlavě porazil Miloš Vystrčil vaší kandidátku Janu Nagyovou. Co si z této prohry odnášíte?

Gratuluji vítězi, tenis skončil, je třeba jít k síti a pogratulovat. Neměl to pan Vystrčil jednoduché, byť byl jednoznačným favoritem. Kdybychom nepodpořili paní Nagyovou, asi by vyhrál už v 1. kole.

Druhé kolo nebylo tak jednoznačné, 60 ku 40 proti dámě, která nebyla politicky aktivní a kdybychom ji nezviditelnili, asi by ji nikdo moc neznal. Takže to celkově nepovažuji za špatný výsledek. Byl to sledovaný souboj, kulturní z obou stran, kampaň do poslední chvíle, upřela se na to pozornost všech, bylo to vyhecované. Prohrála, ale ne s ostudou, solidní výsledek, 100. hráč v žebříčku s prvním prohrál až v posledním setu.

Jak hodnotíte, že Andrej Babiš a Jana Nagyová střídali účast v kampani s účastí v soudním líčení kauzy Čapí hnízdo, v níž jsou obžalovaní?

Podívejte, Bohuslav Svoboda z ODS byl nepravomocně odsouzený a také setrvával v politice.

Pravomocně byl ale osvobozený.

Ano. Já jen deklaruji, že se může komukoliv v politice stát, že se dostane do prekérní situace a může být souzen. Mělo by se vždy vyčkat na finální rozsudek.

Bezmoc v Kroměříži

Dalším sledovaným obvodem byl Jičín, kde Andrej Babiš výrazněji podpořil tamního kandidáta ANO Jaromíra Dědečka. Ten ale prohrál s 1. místopředsedou TOP 09 Tomášem Czerninem. Považujete to po Jihlavě za druhou symbolickou prohru těchto voleb?

Tak to neberu. Jihlavský souboj byl opravdu sledován, nevím, proč by tím dalším měl být Jičín. Podobně jsme se zaměřovali na Karlovy Vary, kde jsme vyhráli. Zajímalo nás i Brno, Frýdecko-Místecko a tak dále. Myslím, že pan Dědeček to sehrál důstojně.

Andrej Babiš podpořil kandidáta Dědečka s tím, že rodina Tomáše Czernina pobírá „téměř stomilionové dotace od státu“. Není to bizarní, podíváme-li se na obří dotace Agrofertu od státu? (Andrej Babiš holding Agrofert v roce 2017 vložil do svěřenských fondů, pozn. red.)

Bylo to tam zvláštní. Pokud vím, tak paní Pekarová Adamová nařkla pana Dědečka na sítích nevhodným vyjádřením o tom, že bojuje o kriminál. Pochopitelně když někdo dá facku, musí čekat, že ji dostane zpátky. Ale to není nic neobvyklého, ve volbách se strany pošťuchují.

Sledovaným obvodem byla i Kroměříž, kde kandidátka ANO Lucie Pluhařová prohrála s právničkou spojovanou s proruskou dezinformační scénou Janou Zwyrtek Hamplovou. Jaké poznatky si odnášíte z této prohry?

Naše kandidátka si vedla velice důstojně. Všechny strany v tomto obvodě vyhořely, pokud to bereme tak, že jsme tam čelili dezinformační scéně. Jediným, kdo dokázal vzdorovat, bylo hnutí ANO. O to horší to je pro ostatní vládní strany, že tam nepostavily silnějšího kandidáta.

Měla být podpora vládních stran před druhým kolem voleb pro vaši kandidátku proti Hamplové silnější?

To se musíte zeptat jich. Pokud by samy měly zájem, aby tato paní nevyhrála, měly říct svým voličům. Jenže jejich zaslepenost vůči nám je velká. Ať se pak nediví, že ANO samo tuto kandidátku neporazilo. Osobně považuji souboj za vyrovnaný – rozhodly pouhé desítky hlasů (finální rozdíl byl 233 hlasů, pozn. red.).

Jana Zwyrtek Hamplová vystupuje na demonstracích na Václavském náměstí proti vládě. Formuje se tam nová politická síla – i vzhledem ke zvolení Hamplové do Senátu?

Domnívám se, že se tam politická síla formuje. To, že se formují politické síly, které jsou dnes slyšet víc a prezentují se na demonstracích, to je pravda. My tak nečiníme, naše pohledy a řešení nabízíme v Parlamentu a ve stínové vládě.

Ono je snadné říci, co se vám nelíbí, obtížnější je ale říci, jak to chcete napravit a uřídit a kdo by tak měl učinit. To je správný postup a tím se my řídíme. Nesklouzli jsme nikdy k absolutnímu populismu, byť samozřejmě neříkáme, že vše, co jsme kdy řekli, bylo geniální a správné. Považuji za chybu, když představitelé vládní koalice označují demonstranty za podporovatele Putina. Lidé budou naštvanější a naštvanější.

Budou mít výsledky senátních voleb vliv na rozhodování Andreje Babiše o kandidatuře na prezidenta?

Ne. Opravdu jsme nespojovali senátní volby s těmi prezidentskými, kde se lidé rozhodují podle jiných pravidel.

Podobnost ale může být v tom, že vám se obvykle poměrně daří v 1. kole senátních voleb, ve druhém už ale hoříte. Což pro vás může být výstraha vzhledem k dvoukolovému systému prezidentských voleb.