Glosa: Jde si vlastní cestou a vyhrává. Fenomén Kuba

Martin Kuba si potrpí na to, že dělá praktická řešení. Není ideolog, ale pragmatik. Například zatímco jinde se vytvářejí antibyrokratické komise a vznikají analýzy, jak zeštíhlit, on rovnou koná: Zaskočeným úředníkům v krajském úřadě nejprve sebral bonusy a pak jich dvanáct procent propustil.

Když si tohle všechno člověk poskládá dohromady, nabyde dojmu, že jihočeský hejtman se chystá vystřídat Petra Fialu – a jen čeká na jeho chybu. Ze strany Fialy je ve vztahu ke Kubovi znát minimálně ostražitost. Sám Kuba to ale odmítá a opakovaně v rozhovorech říká, že předseda ODS a premiér má jeho podporu, což ale neznamená, že musí mlčet k chybám koaliční vlády.

A dodává, že z Českých Budějovic se mu do Prahy ani nechce proto, že má malého syna a nechce se připravit o jeho dětství. Navíc v současné době, kdy se země potýká s několika krizemi zároveň, ve velké politice ani není o co stát. Zároveň není vyloučeno, že za pár roků Martin Kuba bude usilovat o nejvyšší mety, vždyť za půl roku mu bude teprve padesát let.