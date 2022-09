Pekarová mezi voliči: lobbovala za euro, o svetru raději pomlčela

I když to z diskuzí na sociálních sítích vypadá, že je Markéta Pekarová Adamová veřejným nepřítelem číslo jedna, kontaktní kampaň v ulicích ukazuje, že vulgarity nejhrubšího kalibru, kterými ji někteří častují, zůstávají jen na klávesnicích.

Se šéfkou topky jsme vyrazili do plzeňských ulic na kampaň před komunálními a senátními volbami.

„Mohu vás pozvat k volbám? Do Senátu v nich za nás kandiduje tady pan Naxera, výborný starosta,“ podává rozesmátá Pekarová letáčky kolemjdoucím. Přeštický starosta Karel Naxera, který by se za dva týdny rád stal senátorem, se vedle ní jen nervózně usmívá.

„Vás znám. Pana kandidáta ne. Ale volit vás určitě budeme, nebojte,“ rozzáří se starší žena, která je s dcerou a vnoučetem na procházce. Je ale jednou z mála, kteří vědí, s kým mluví. Řada lidí, které volební ekipa míjí, Pekarovou ani nepozná.

V televizi mnohdy působí jako vysoká a přísná žena, v terénu drobná Pekarová oděná do pistáciového sáčka a polobotek hýří úsměvy a pozornost se snaží stahovat spíš na svého stranického kolegu, který by rád uspěl v Senátu.

A úsměvem hýří i dlouhovlasý chlapík, který naši skupinku míjí. Jako volič TOP 09 nepůsobí, letáček si také nevzal, ale za výraznou předsedkyní se ještě rád otočí. Letáček odmítne i zhruba čtyřicetiletá žena, která vede dítě ze školy. „To je sice hezké, ale od vás si to nevezmu,“ zakření se a soustředí se na důraz ve slově „vás“.

„Samozřejmě nemáme jenom příznivce, to je jasné, žádný politik je nemá,“ podotkne později Pekarová a vzpomene na středeční návštěvu Třebíče, kde hodně času strávila s tamními seniory, kdy dementovala různé hoaxy, které se o ní šíří řetězovými maily.

„Šíří se mezi nimi, že jsem někde řekla, že by neměli mít volební právo. Já se pak musím obhajovat, že to není pravda. Takováhle setkání jsou aspoň příležitost s nimi o tom mluvit a vysvětlit to,“ popisuje. Na plzeňské rychlokampani ale moc času na vysvětlování není.

„No mě překvapila! Že je vůbec tady,“ vysvětluje zhruba šedesátník s aktovkou, který je očividně na cestě z práce. Volič TOP 09 prý také není. „Její volič nejsem, ale někoho volit budu muset. Vypadá moc hezky,“ zamyslí se.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová ve čtvrtek přijela do Plzně podpořit tamní kandidáty své strany do komunálních voleb a do Senátu.

Čtvrteční turné začala ve starém tramvajovém depu ze 30. let minulého století, které před sedmi lety Plzeňáci přebudovali na kulturní centrum Depo2015.

„Tak jak to tady zvládáte s energiemi?“ vybalí Pekarová bez okolků na programového ředitele Jana Štěpána to, co nyní lidi nejvíc pálí. Štěpán se jen začne smát. Šéfka topky, která některé lidi naštvala nešťastným výrokem o dvou svetrech, pochopí a rozesměje se taky.

Ceny energií jsou téma, na které ten den narazí s každým, s kým se potká – s prodavačkou v hipsterském obchůdku i s obsluhou kavárny, kam svůj doprovod pozve na kávu. Odstartuje jím i večerní debatu věnovanou přijetí eura, se kterou TOP 09 nyní postupně vyráží po krajích.

„Ve chvíli, kdy jsme roadshow plánovali, jsme nepředjímali, že situace v Česku se bude točit zejména kolem cen energií,“ přiznává. Roadshow My jsme Evropa měla být součástí ideového ukotvení vládní strany v době, kdy Česko Evropské unii předsedá.

Z historického depa přebudovaného na kulturní centrum suita předsedkyně Sněmovny vyrazila do nového depa, které je těsně před dokončením. Její straničtí kolegové, kteří uplynulé čtyři roky seděli ve vedení radnice, se chtějí šéfce pochlubit úspěšným projektem.

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy +6

Hlavním bodem čtvrtečního programu je však půl druhé hodiny trvající diskuze, kterou chce TOP 09 podpořit budoucí přijetí eura v Česku. Konferenční sál v areálu plzeňského pivovaru je plný. Překvapivě dorazily všechny věkové kategorie, od studentů až po seniory. Gró však tvoří lidé kolem čtyřicítky.

„My se nechceme vzdávat svých unikátních témat, i v koalici Spolu si chceme zachovávat svoji podobu, témata a priority,“ vysvětluje mi předsedkyně před zahájením besedy, když se jí zeptám, zda se tímto zaměřením chtějí trochu vymezit vůči koaličním partnerům, a to zejména ODS, která přijetí společné evropské měny nepodporuje. Na euro a „zelená“ témata apelovala už ve chvíli, kdy kandidovala do vedení strany.

S premiérem toto téma výrazně neřešili. „Oni to vnímají jako naše dlouhodobé téma, které respektují,“ říká směrem k ODS.

První zhruba půlhodinu debaty však vzhledem k současné situaci mluvčí nakonec nevěnují euru, ale cenám energií a vládním opatřením. Pekarová se snaží publiku vysvětlovat kroky vlády a dementovat opoziční napadání, že „vláda nic nedělá“.

Zároveň znovu zopakuje, že i přes různou vládní pomoc budeme muset upravit své spotřeby, pokud to bude možné. Zmínku o svetru i přesto raději vynechá.

Euro do roku 2030

Odbornější část debaty už přenechá poslanci TOP 09 Miloši Novému, který se euru věnuje i jako vysokoškolský pedagog. „Promeškali jsme období, kdy jsme splňovali Maastrichtská kritéria, to bylo v době, kdy do eurozóny vstupovalo Slovensko. Tehdejší vládní garnitura však mezi příznivce nepatřila,“ řekne a vyslouží si potlesk.

Současnou roadshow Nový bere jako možnost, jak téma přijetí eura znovu dostat do společnosti a přesvědčit o jeho prospěšnosti ty, kteří ještě nejsou stoprocentními odpůrci. „Můj cíl je, abychom za volebního období této vlády směřovali k plnění Maastrichtských kritérií. Pokud příští vláda, která přijde v roce 2025, bude přijetí eura nakloněna, můj reálný odhad přijetí je v letech 2028 až 2030,“ odhaduje Miloš Nový.

Přijetí eura podle něj ocení zejména podnikatelé, pro které je současné kurzové riziko jednou z podnikatelských nejistot, kterou by vstup do eurozóny vyzmizíkoval. „Na naší straně jsou zejména podnikatelé, kteří exportují do eurozóny,“ říká. Těm by se snížily transakční náklady a zmizelo by jim dvojí účetnictví.

Přijetí eura by podle poslance Nového pomohlo české ekonomice i z hlediska makroekonomické stability a také v tom, že jasný trh by české exportéry nutil se rozvíjet a inovovat.