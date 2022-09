„Spiknutí elit.“ Proč politici ve svých obcích uspěli i přes namočení do kauz

Když se minulý pátek vypravili lysolajští občané do volební místnosti v místní hasičárně, v značné většině měli jasno o tom, že kauza Dozimetr příliš nepoznamenala jejich úvahy o voličských preferencích.

Takových případů, kdy politici (či s nimi spjaté strany a hnutí) zapletení do celorepublikově známých kauz navzdory tomu uspěli ve svých domovských obcích, existuje několik.

Pokračovat bude i sága starosty Stonavy Ondřeje Febera z hnutí ANO, který obci vládne od roku 1990. Senátor nyní zvítězil se ziskem 44,9 procenta hlasů a to i navzdory tomu, že jej policie zmiňuje ve spise kauzy cinknutých zakázek firmy Via Consult.

A nejkřiklavější případ na konec: do 2. kola voleb do Senátu postoupila za hnutí ANO se ziskem 30,56 procenta hlasů obžalovaná exmanažerka Agrofertu Jana Nagyová , která předvolební kampaň prokládá účastí u soudního líčení v případu Čapí hnízdo. Její kampaň masivně podporuje i spoluobžalovaný předseda ANO Andrej Babiš.

Jana Nagyová - postup do 2. kola senátních voleb v Jihlavě

Politolog z Metropolitní univerzity v Praze Petr Just míní, že kauzy s celorepublikovým přesahem na komunální úrovni vnímají voliči jinak, než je běžné například při sněmovních volbách. Klíčová je podle něho vazba občanů k politikovi v místě bydliště.

„V menších obcích se uvažuje spíše až hyperlokálně. Daného politika posuzují lidé podle toho, jak ho znají osobně, ne podle toho, co se odehrává ve vyšším patře politiky, ve kterém daný politik rovněž působí,“ řekl politolog Just Seznam Zprávám.

„Většinou jde o malé obce, vesnice či malé okrajové části Prahy, kde se takové kauzy berou spíše za spiknutí centra a jeho elit proti politikům, které znají ze vsi, z hospody, znají se osobně. Takoví voliči mají pocit, že do toho, co se děje na Hradě nebo na velké radnici, nevidí, a tudíž případům příliš nevěří,“ dodal Just s tím, že naopak ve větších městech lidé kauzy politiků více zohledňují při svém rozhodování.