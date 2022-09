Svoboda, Marvanová i nově zvolený senátor si plánují nechat více funkcí

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Hana Kordová Marvanová (nyní za ODS) o víkendu v Praze obhájila post zastupitelky. Vedle toho také uspěla v 1. kole senátních voleb a vyhlíží, jak pro ni dopadne kolo druhé, kdy se ve volebním obvodu Praha 11 utká se senátorem Ladislavem Kosem (HPP 11), který funkci obhajuje.

Seznam Zprávám řekla, že pokud se stane senátorkou, funkci pražské zastupitelky si ponechá.

„Kdybych byla zvolena, tak bych byla pouze řadovou zastupitelkou, abych zůstala v kontaktu s pražskou komunální politikou. Nebyla bych v žádné uvolněné funkci, časově by se to nedalo skloubit, nebyla bych třeba ve funkci radní,“ nastínila plány do budoucna. Volby na pražský magistrát pro ni dopadly velmi dobře, když ze všech zvolených zastupitelů získala nejvíce hlasů - téměř 97 tisíc.

Dvě funkce bude mít velmi pravděpodobně i kandidát na pražského primátora Bohuslav Svoboda (ODS), který je zároveň poslancem. Počítá s tím, že bude pracovat jak ve Sněmovně, tak na pražském magistrátu.

„Platí to, protože je to třeba. To je zásadní věc, abychom jako Praha mohli v Parlamentu intervenovat, jednat na klubech a prosazovat věci, které Praha potřebuje. To už je závěr strany,“ potvrdil Svoboda to, co říkal před volbami.

Nebude naopak působit v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, kde je přednostou Gynekologické kliniky 3. LF UK a ÚVN. „Teď vedu kliniku ve Střešovicích, kliniku určitě nepovedu a nechám vypsat konkurz na toto místo.“

Plat starostů a zákonodárců Uvolnění starostové nebo primátoři mají plat podle počtu obyvatel v místě, kde uspěli. Částka začíná na 25 tisících a může se dostat až na 122 tisíc korun. V Praze si primátor vydělá 141 tisíc korun a uvolněný pražský zastupitel si přijde na 96 tisíc korun. Základní plat poslance a senátora je 90 800 korun hrubého.

Skokanem senátních voleb je letohradský starosta Petr Fiala (KDU-ČSL), který ve volebním obvodu Ústí nad Orlicí získal 65,66 procenta hlasů, a porazil tak jediného soupeře - Stanislava Ešnera.

„Už dopředu jsem říkal, že v případě úspěchu budu neuvolněným starostou a byl by tady uvolněný místostarosta, který by byl k dispozici celý týden,“ řekl Seznam Zprávám nově zvolený senátor Fiala.

Dodal také, že si na novou funkci musí zvyknout a vyzkoušet, jak to bude fungovat v praxi. „Musím si to osahat. Kdybych sám náhodou vyhodnotil, že to není ku prospěchu Letohradu, budu první, kdo bude navrhovat nějakou změnu,“ uvedl.

Foto: Seznam Zprávy Senátorem za Ústí nad Orlicí bude Petr Fiala (KDU-ČSL), zvolen byl v 1. kole.

Zastupitel Královéhradeckého kraje Jaromír Dědeček (ANO) kandiduje ve volebním obvodu Jičín proti dosavadnímu senátorovi Tomáši Czerninovi (TOP 09).

Zda by si v případě úspěchu v 2. kole ponechal funkci zastupitele i senátora, nechtěl předjímat. „Tak dalece jsem neuvažoval, protože pan Czernin je těžký soupeř a samozřejmě je favoritem i druhého kola. Uvidíme po druhém kole voleb a poté se budu rozhodovat,“ řekl Dědeček Seznam Zprávám.

Foto: Seznam Zprávy V senátním obvodu Jičín se střetnou senátor Czernin (TOP 09) a Dědeček (ANO).

Do druhého kola senátních voleb v obvodu Frýdek-Místek postoupili lékař Zdeněk Matušek (ANO) a náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Stanislav Folwarczny (ODS). Ten Seznam Zprávám řekl, že by si funkci náměstka ponechal i v případě volebního úspěchu. „Určitě bych dokončil toto volební období.“

Jasno má i současný primátor Pardubic Martin Charvát z ANO. Ten už dopředu avizoval, že funkci ve vedení města nebude po osmi letech obhajovat. V pátek a v sobotu ho ve volebním obvodu 43 čeká duel se současnou senátorkou Miluší Horskou (za KDU-ČSL).